Существуют утренние привычки, способные помочь влюбленной паре укрепить связь и даже усилить интимность. 24 Канал благодаря GQ расскажет о них подробнее.

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Вот эти утренние привычки просто необходимы для счастливых отношений

Утренние действия могут задать тон всему дню, а если подумать, то и всей жизни. Ведь хорошие утренние привычки могут иметь положительное влияние на ваши отношения на протяжении лет.

Они помогут вам расти как личность, делиться этим ростом в паре, развиваться вместе. И, конечно, они предотвращают формирование дистанции – как чисто человеческой, так и интимной.

Поэтому стоит воспользоваться утром, чтобы делать кое-что вместе. А именно:

Вместе готовьте завтрак. Это может научить вас лучше работать в команде, позволит вам провести немного совместного времени перед началом работы, обсудить планы на день и тому подобное.

Это может научить вас лучше работать в команде, позволит вам провести немного совместного времени перед началом работы, обсудить планы на день и тому подобное. Вместе проведите время без экранов. Экраны поглощают все ваше внимание и мешают вам слушать и общаться.

Совместные утренние действия могут задать тон всему дню, а если подумать, то и всей жизни / Фото freepik