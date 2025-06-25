Польские номера на авто в Украине: насколько это законно и где здесь подвох

Можно ли в Украине ездить на автомобилях с польскими номерами? Это хороший вопрос, и в Украине он остается актуальным, потому что до сих пор популярно завозить авто из Польши.

Законно ли это, какие риски есть, в целом – что нужно знать водителям? 24 Канал расскажет об этом подробнее.

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Евробляхи в 2025: что делать владельцам авто на польских номерах

Украинское законодательство, к примеру Таможенный кодекс Украины, конечно, не обошло такую важную для водителей тему, как завоз автомобилей на иностранных номерах, в частности польских. Такие машины вполне законно могут находиться в Украине – но только в режиме транзита или временного ввоза.

Что предусматривает для граждан Украины "транзитный режим" ? Это означает, что авто на иностранных номерах может находиться в нашей стране максимум 5 дней или 10. Это в зависимости от пункта пропуска: если авто въезжает и выезжает через один и тот же пункт, то 5, а если через разные, то 10.

? Это означает, что авто на иностранных номерах может находиться в нашей стране максимум 5 дней или 10. Это в зависимости от пункта пропуска: если авто въезжает и выезжает через один и тот же пункт, то 5, а если через разные, то 10. Какие условия временного ввоза? Можно до 60 дней. В течение года для нерезидентов, а вот граждане Украины, которые не являются владельцами авто, могут ездить на таких машинах именно до 60 дней и только при наличии документов, подтверждающих право пользования, таких как доверенность.

Законно ли в Украине ездить с польскими номерами и какие вообще есть риски / Коллаж 24 Канала фото freepik и "Кордон"

Напомним, пик популярности так называемых евроблях пришелся на 2016 – 2021 годы, тогда многие украинцы ввозили авто на польских номерах, избегая растаможки. После изменений в законодательстве в 2022 льготное растаможивание убрали.

То есть в 2025 году езда на нерастаможенных авто грозит штрафами – от 8 500 до 17 000 гривен, или конфискацией. Полиция проверяет такие машины, и если срок пребывания превышен – проблем будет больше.

Что нужно сделать для законного использования авто на польских номерах?

Зарегистрировать его в Украине.

Оплатить все налоги.

Иметь документы, подтверждающие временный статус.

Без этого водители рискуют получить административное наказание.

Несмотря на все эти ловушки, авто на польских номерах до сих пор популярны. Ведь они дешевле, чем растаможенные аналоги. Здесь главное, чтобы экономия не обернулась проблемами с законом.