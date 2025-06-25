Чи законно це, які ризики є, загалом – що потрібно знати водіям? 24 Канал розповість про це докладніше.

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Євробляхи у 2025: що робити власникам авто на польських номерах

Українське законодавство, як-от Митний кодекс України, звісно, не оминуло таку важливу для водіїв тему, як завезення автомобілів на іноземних номерах, зокрема польських. Такі машини цілком законно можуть перебувати в Україні – але тільки в режимі транзиту або тимчасового ввезення.

Що передбачає для громадян України "транзитний режим" ? Це означає, що авто на іноземних номерах може перебувати в нашій країні максимум 5 днів або 10. Це залежно від пункту пропуску: якщо авто в'їжджає і виїжджає через один і той самий пункт, то 5, а якщо через різні, то 10.

? Це означає, що авто на іноземних номерах може перебувати в нашій країні максимум 5 днів або 10. Це залежно від пункту пропуску: якщо авто в'їжджає і виїжджає через один і той самий пункт, то 5, а якщо через різні, то 10. Які умови тимчасового ввезення? Можна до 60 днів. Протягом року можна для нерезидентів, а от громадяни України, які не є власниками авто, можуть їздити на таких машинах саме до 60 днів та лише за наявності документів, що підтверджують право користування, як-от довіреність.

Чи законно в Україні їздити з польськими номерами та які загалом є ризики / Колаж 24 Каналу фото freepik і "Кордон"

Нагадаємо, пік популярності так званих євроблях припав на 2016 – 2021 роки, тоді багато українців ввозили авто на польських номерах, уникаючи розмитнення. Після змін у законодавстві у 2022 пільгове розмитнення прибрали.

Тобто у 2025 році їзда на нерозмитнених авто загрожує штрафами – від 8 500 до 17 000 гривень, або й конфіскацією. Поліція перевіряє такі машини, і якщо термін перебування перевищено – проблем буде більше.

Що потрібно зробити для законного використання авто на польських номерах?

Зареєструвати його в Україні.

Сплатити всі податки.

Мати документи, що підтверджують тимчасовий статус.

Без цього водії ризикують отримати адміністративне покарання.

Попри всі ці пастки, авто на польських номерах досі популярні. Адже вони дешевші, ніж розмитнені аналоги. Тут головне, щоб економія не обернулася проблемами з законом.