Однако в Украине, как и во многих других странах, этот вопрос урегулирован строгими нормами, нарушение которых может привести к штрафам. Какие правила действуют в 2025 году в целом и по лобовому стеклу в частности, рассказывает 24 Канал.

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Можно ли затемнить лобовое стекло в авто, чтобы не было штрафов

Правила дорожного движения Украины, а именно пункт 31.4.7, и ДСТУ 5727-88 четко пишут, какой может быть тонировка лобового стекла в авто. Там указано, что эксплуатировать машину запрещено, если на лобовое нанесли покрытие, что ограничивает обзорность водителя или ухудшает прозрачность.

Лобовое стекло должно пропускать не менее 75% света. Разрешена только прозрачная солнцезащитная полоса в верхней части, и только шириной до 14 сантиметров. Тонировку, которая не соответствует этим нормам, считают нарушением.

Можно использовать атермальную пленку с пропусканием света не менее 80%, она почти незаметна, но защищает от ультрафиолета. Однако даже с такой пленкой нужен сертификат соответствия.

Обратите внимание: зеркальная пленка запрещена категорически, поскольку она искажает восприятие цветов и может создавать опасность.

Тонировка стекла – законно ли это в 2025 году? / Фото sklo@vecteezy

Правоохранители могут проверить светопропускание специальным прибором – тауметром, и он должен быть сертифицированным. Проверять тонировку могут во время постановки авто на учет, техосмотра или на стационарных постах.

Штраф за нарушение – 340 гривен за первое, до 8500 гривен за повторное или лишение прав на 3 – 6 месяцев.

К слову, водителям, которые планируют выезжать за границу, стоит учесть, что в ЕС тонировка лобового стекла также имеет строгие правила. А там штраф за нарушение меньше 50 евро не будет.

Итак, тонировать лобовое стекло в Украине можно только в пределах четких норм. Чтобы избежать проблем, выбирайте сертифицированные пленки и всегда проверяйте актуальные нормы перед тонировкой.