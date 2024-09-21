Он решил избавиться от своих длинных волос, чтобы быть красивым на свадьбе друга, пишет Daily Star. И, похоже, теперь на этом празднике именно он может стать главной звездой.

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Мужчине понравилась его свежая прическа, ведь скинула ему 10 лет

В последние месяцы пользователь тиктока Ричмонд Барбер радует поклонников невероятными преобразованиями. Он выкладывает видео своих работ под ником nguyensteadycutting и имеет более 1,3 миллиона подписчиков.

И вот этот создатель контента поделился видео с "сумасшедшей", как он сам ее описал, стрижкой.

Начиная съемку, маэстро снял с парня кепку со словами "что же у нас тут". А клиент говорит, что он "немного чудаковатый", а потому хочет "немного прихорошиться" для посещения свадьбы друга.

Собирался лишь "прихорошиться", но результат поразил: смотрите видео nguyensteadycutting

Мне нужно дать моим волосам шанс вернуться к жизни,

– говорит парень.

Он нашел барбера в инстаграме – и не прогадал: волшебник создал ему великолепную прическу. Ошеломленный своим новым видом, клиент воскликнул:

Черт возьми, я не видел части своего лица уже лет 10!

Его эпическое преображение попало в интернет и собрало колоссальные 1,7 миллиона лайков и тысячи комментариев вроде: