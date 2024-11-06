Каждая татуировка рассказывает свою историю, или дань уважения, вспышка творческой фантазии, или длительное напоминание о диком мальчишник. Но 24 Канал назовет рисунки, которые осточертели тату-мастерам, учитывая на их отзывы на Reddit.

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Какие татуировки бесят мастеров

На форуме один администратор шотландского тату-салона пожаловалась на клиентов, которые просят "карманные часы, розы и символы бесконечности". Они отходят в сторону, по ее словам.

Я всегда считала себя суперпозитивным человеком и считала, что каждый имеет право делать то, что делает его счастливым, и полностью придерживаюсь этого мнения, но меня просто очень удивило, сколько людей были счастливы сделать абсолютно одинаковые татуировки, и как легко люди поддаются влиянию друг друга,

– подчеркнула она.

По ее словам, значительно реже, чем она думала, можно было получить оригинальную идею татуировки. Ей просто жаль бедных художников, которым приходится повторять один и тот же мотив снова и снова.

Повторяя это, другой сказал: "Мой художник очень хорошо рисует цветы 10/10, поэтому я пошел к нему, потому что это именно то, что я хотел. Оказывается, он пытается отойти от этого и в идеале заниматься более творческими вещами, но "это мой хлеб с маслом".

Другой мастер признался, что ему надоели клиенты, которые просят "координаты долготы-широты" его родного города, утверждая, что все это уже было сделано ранее.

Я устал от морских рукавов. Я с острова, и разве не жестоко пытаться сделать его "уникальным", когда каждый пятый имеет такой рукав. Якоря, компасы, карты, перья и карманные часы занимают второе место,

– заметил еще один мастер.

Некоторые татуировки раздражают самих мастеров / Фото teksomolika

На форуме еще один пользователь заметил, что сейчас – он ученик. В то же время практически все мастера, которые работают с ним, согласились с несколькими вещами:

Символы бесконечности (особенно со словами),

якоря, птицы и перья, превращающиеся в птиц.

В то же время его наставник заметил: "Но ведь это гарантия твоей работы. К тебе всегда будут приходить девушки за самыми простыми татуировками, и как бы ты от них не устал, они будут оплачивать твои счета".

А что же говорят сами клиенты тату-салонов. Одна барышня заметила, что со своим мастером говорили об этом во время крайнего визита.

Он показал на кофейную чашку на своем столе, полную символов бесконечности с разными словами внутри, чтобы он мог просто вытащить их, когда люди приходили и просили их. К тому же, там был даже символ бесконечности, превращавшийся в птиц,

– добавила она.

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Как бы там ни было, каждый выбирает себе ту татуировку, которую он хочет. Главное – подойти к этому вопросу креативно, а не пытаться слепо следовать тому, что делают другие.