Мужчина солгал жене о повышении на работе: теперь ему стыдно, но совсем не из-за этого

Корреспондент сети Reddit рассказал интересную историю из своей жизни. Дело в том, что он заработал огромную кучу денег, но не знает, стоит ли рассказывать об этом жене.

Собственно, не о самом факте, а о способе, каким эти деньги ему достались. Ведь речь идет о выигрыше в азартных играх.

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Мужчина чувствует вину, потому что солгал жене, но изюминка в другом

На Reddit один из авторов рассказал, что чувствует вину, потому что обманул свою вторую половину о происхождении своего недавнего выигрыша в азартных играх. Ярый игрок, он поднял кругленькую сумму на спортивных ставках, но солгал жене. Он сказал, что деньги получил от повышения на работе.

Теперь он собирается потратить деньги на подарки для своей жены и спланировать роскошное путешествие. Однако он признал, что ложь, похоже, вышла из-под контроля и причиняет ему страдания.

Проблема в том, что я соврал ей и сказал, что меня повысили на работе, чтобы объяснить, откуда взялись деньги. Тогда это казалось невинной белой ложью. Но сейчас я понимаю, что когда я потрачу эти деньги, она заметит, что у меня стало меньше денег, и ложь выплывет,

– написал мужчина.

Мужчина выиграл деньги на ставках, но солгал жене об их происхождении / Фото jcomp@freepik

Он, по его словам, начал чувствовать себя очень виноватым, потому что ложь не сгладила ситуацию, а отягощает его.

Я волнуюсь, как она отреагирует, когда узнает правду. Я не хочу, чтобы она чувствовала, что не может мне доверять, и не хочу, чтобы это испортило хорошие впечатления от подарков и отпуска,

– жалуется мужчина.

Один пользователь сети в комментарии предложил выход: сказать жене, что те деньги – то был бонус за работу, а не повышение, а в целом произошла оговорка от радости.

Другой дал совет на перспективу: "Если вы планируете прекратить делать ставки на спорт, то разовая ложь – это нормально. Но лучше вам признаться и просто рассказать ей, откуда взялись деньги".