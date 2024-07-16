А иногда это может произойти даже так, что вы и не осознавали этого. Ведь люди склонны минимизировать неудобное, или думать, что оно исчезнет само. А еще многие вещи отвлекают внимание, например работа, и вам не удается легко осознавать, что происходит с вашими отношениями.
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В идеале, вы не должны допускать этого. Но также важно знать, как определить, когда отношения подошли к концу и пересекли ту грань, за которой вы уже мало что можете сделать, чтобы их спасти.
Как узнать, что ваши отношения мертвы
Эксперт Брюс Ли, доктор медицинских наук, пишет в Psychology Today, что есть несколько признаков, которые четко указывают на то, что ваши отношения мертвы.
- Доверие утрачено (даже если не было никакого инцидента).
- Нет эмоциональной связи.
- Отсутствуют коммуникация и попытки понять партнера.
- Уважение друг к другу потеряно.
- Растет количество обид.
- Вы больше не прилагаете усилий, чтобы наладить отношения.
- Вы избегаете совместного времени и разговоров.
- Вы не являетесь одним из приоритетов для партнера, и наоборот.
- У вас очень разные или даже противоположные цели.
- Когда вы думаете о будущем, вы не представляете его вместе.
Недоразумения, споры, плохая коммуникация могут разрушить отношения / Фото freepik
Что делать, если вам кажется, что ваши отношения мертвы
Бывают случаи, когда отношения могут казаться мертвыми, но кое-что можно сделать, чтобы спасти их. Потому что потеря искры не всегда означает, что все разрушено безвозвратно. Healthline советует следующее:
- Проанализируйте причины. Что могло вызвать ухудшение связи. Следует взять на себя ответственность за то, что вы сделали, но не искать виновных, а понять, с чего начались проблемы.
- Учитесь идти на компромисс. Это значит вести переговоры, находить золотую середину, где все будут чувствовать себя хорошо и получат то, что им нужно.
- Проводите время с друзьями вне отношений. Проведение времени с друзьями полезно для вашего самочувствия и помогает укрепить чувство собственного достоинства.
- Идите на физический контакт. Даже простые объятия помогают чувствовать себя более присутствующими, улучшают настроение, а также создают близость с партнером.
- Принимайте взвешенное решение. Не всегда лучше оставаться в отношениях только потому, что они у вас есть. Ничего не получается, если оно через принуждение.