Мужчина стал вирусным после видео, где он рыбачит в костюме за полчаса до своей свадьбы

Подготовка к свадьбе имеет важное значение как для невесты, так и для жениха. Она, безусловно, охватывает многие аспекты, но обычно не включает в себя рыбалку.

Однако у жениха из Южной Каролины в США был другой взгляд на это дело. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет эту забавную историю подробнее.

Смотрите также Люди поражены этим неожиданным способом: парень снял видео, как заправляет кровать, и стал вирусным

Рыбалка перед свадьбой как интересный способ набрать миллионы просмотров в соцсетях

Это Грейсон Даунс, и он стал вирусным, когда записал видео, на котором рыбачит в свадебном костюме за полчаса до, собственно, своей свадьбы.

Этот исторический для себя момент мужчина снял и выложил в своем профиле в тиктоке с подписью: "Тссс, не говорите моей жене". На сегодня пост имеет более 6 миллионов просмотров и почти миллион лайков.

В комментариях люди веселились от этого необычного клипа:

"Если он помыл руки перед церемонией, я не вижу проблемы".

"Некоторые мужчины изменяют за 30 минут до свадьбы, а ты ловил рыбу. Молодец".

"Честно говоря, брат, она с победителем, я должен ей это сказать".

Грейсон решил порыбачить в день свадьбы, и завирусился в тиктоке: смотрите видео gdownsmusic

Еще одна удивительная мужская история Парень принципиально не сидел 5 дней: какие последствия имел этот неординарный эксперимент

В интервью People жених объяснил ситуацию – оказывается, этот рыбацкий пруд расположен на самом месте свадьбы. А пока все заканчивали готовить декорации, Грейсон решил порыбачить – "и поймал 16 голубых рыбок".

Да так увлекся, что даже перед самым приездом гостей на свадьбу и даже в смокинге он продолжал эту практику. Тогда и поймал рыбу, о которой снял видео.

Грейсон добавил, что рыбалка была его любимым хобби с детства. И своей жене он рассказал все сразу в день свадьбы. Она отреагировала спокойно – настолько, что на следующее утро разбудила мужа и отправила на озеро.

Что важно, всю нарыбаченную рыбу вернули в воду живой.