Но подумайте об этом вот как: эксперты утверждают, что выполнение небольших ежедневных задач, вот как заправка кровати, может повысить уверенность в себе и помочь сформировать привычки, которые ведут к долгосрочному успеху. 24 Канал благодаря yahoo!life расскажет о парне, который этот тезис взял близко к сердцу.

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Тиктокер показал хитрый способ застилать кровать каждое утро – и стал вирусным

Один тиктокер, с ником cobreezzy, поделился своим умным способом заправлять кровать ежедневно – пока он все еще в ней лежит. В своем видео парень объясняет, что он так и экономит время, и начинает день с чувством выполненного долга.

Вот как он это делает:

Во-первых, переставляет подушки, даже кладет на место те, которыми разбрасываются. Он хорошенько трясет их, чтобы распушить.

Потом он заправляет самые отдаленные от него углы простыней и одеял, а потом расправляет остальные покрывала.

Подходя все ближе и ближе к месту, где он все еще лежит, парень осторожно сползает с кровати, не нарушая только что организованного порядка.

А вылезши, он заправляет другой бок и разглаживает все оставшиеся комки и неровности.

Изобретательный способ заправлять кровать, пока вы все еще в ней лежите: смотрите видео cobreezzy

Видео cobreezzy стало вирусным и набрало более 15 000 комментариев и почти 900 тысяч лайков.

Не всех вдохновил его способ, некоторых даже немного смутил (в частности из-за того, что кровать же надо проветривать):

"Постельные клещи любят тебя".

"Тебе нужно немного проветрить кровать".

"Так тебе безразлично, как расправлять простыни и выдувать пыль?"

"Хотела написать комментарий, что это гениально, но все в комментариях критикуют твой метод".

Но большинство людей оценили по меньшей мере изобретательность автора: