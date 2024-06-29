Но, возможно, важнее их предназначение в общении, ведь брови способны передавать тончайшие оттенки наших эмоций. Если глаза – это отражение души, то брови – указатели нашего настроения.

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Как мужчинам подстригать брови удобно и правильно

В молодости редко когда приходится сильно ухаживать за бровями, в среднем же возрасте они могут стать достаточно корявыми. Потому что с возрастом длительное влияние гормонов приводит к тому, что фолликулы бровей (как и волосы в носу и ушах) становятся гуще и длиннее. Так что, приходится все более регулярно подстригать брови.

Если вашим бровям, как вы видите в зеркале, не мешало бы подстричься, то взгляни на эту инструкцию – она покажет, как это делается. И может стать хорошим проводником на пути к выразительным, достойным, ухоженным бровям.

Вот самые важные шаги в процессе подстригания бровей:

Возьмите расческу с мелкими зубцами, маникюрные ножницы и пинцет.

С помощью расчески подведите брови в сторону носа. Обрежьте длинные брови. И так проделайте по всей длине брови.

С помощью расчески отодвиньте брови вниз и к носу. Обрежьте длинные волоски. Сделайте это по всей длине брови.

Пинцетом выдерните волоски между бровями, чтобы избежать моноброви.

И выглядите круто!



Инструкция для мужчин по подстриганию бровей / Иллюстрация The Art of Manliness