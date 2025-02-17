Мужчина заплатил эскортнице, чтобы была его "девушкой" на выходные: то, что произошло потом, шокирует

План этого мужчины произвести впечатление на свою семью пошел не совсем так, как он ожидал. И в этом нет ничего удивительного, ведь сама история началась со лжи.

Если вы долгое время были одинокими, вы, видимо, привыкли к постоянным вопросам от членов вашей семьи о вашей личной жизни. Возможно, вас снова и снова спрашивают, есть ли у вас партнер, а если вы достигли определенного возраста, то родители начинают преследовать вас, чтобы вы подарили им внуков, пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Мужчина решил спастись от глупых вопросов

Один мужчина, которому надоело преследование со стороны семьи, решил взять дело в свои руки, наняв на выходные кого-то, кто притворялся его девушкой, чтобы он мог спокойно посещать семейный ужин. Но после окончания оплаченной работы, он получил больше, чем рассчитывал.

Эскортница должна была быть с ним на семейном ужине / Фото freepik

Делясь своей историей в аккаунте Fesshole, который публикует анонимные истории, мужчина рассказал, что решил заплатить эскортнице, чтобы она пришла с ним на семейный ужин и притворилась его девушкой. Однако все изменилось после выходных, когда она "развила привычку преследовать" его.

Но что действительно шокировало мужчину, так это то, что ему "начало нравиться" внимание, которое женщина уделяла ему, и их отношения в конце концов переросли во что-то настоящее.

Я нанял эскортницу, чтобы она притворилась моей девушкой и пришла на выходные на семейный ужин к моим родителям. Со временем у нее появилась привычка преследовать меня. Сначала это было жутко. Но со временем мне это начало нравиться. Мы поженимся летом 2025 года,

– рассказал он.



Мужчина рассказал, что женится на эскортнице / Скриншот из сети

Пользователи сети высмеяли мужчину

Комментаторы публикации поспешили посмеяться над маловероятным романом мужчины. Некоторые саркастически прокомментировали "прочный фундамент" их отношений. Другие сказали, что "не видят никаких проблем", которые могут возникнуть в будущем, а некоторые поставили под сомнение, ли эта история вообще правдива.

Один человек сказал: "Я не уверен, что преследование можно назвать "привычкой". Ковыряться в носу – это привычка".

Другой добавил: "Это настоящая романтика!"

А третий пошутил: "Из всего, что никогда не случалось, этого никогда не случалось больше всего".

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Как ни странно, этот человек был не единственным, кто имел историю об эскортнице. Другой пользователь сети утверждал, что однажды попал в неловкую ситуацию, когда начал встречаться с женщиной, чья сестра оказалась эскортницей, с которой он когда-то встречался.