Эмма из Лондона – имя изменили по понятным причинам – празднует после того, как перехитрила частного детектива. Его нанял ее муж, чтобы раскрыть ее годичный роман с другим мужчиной, пишет 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Муж заподозрил ее в измене

Бизнес частных детективов процветает, поскольку все больше параноидальных супругов стремятся выявить неверных партнеров, что подпитывается использованием социальных сетей, приложений для знакомств и сайтов. Однако Эмма рассказала, как ей удалось перехитрить детектива, которого нанял ее муж.

41-летняя женщина утверждает, что заметала следы настолько хорошо, что даже "эксперт по обману" не смог поймать ее на серии лжи – хотя она признает, что начинает "чувствовать себя плохо" из-за своей тайной двойной жизни.

Это не было чем-то, что я планировала. Мы с Джо отдалялись друг от друга годами. Мы были больше похожи на соседей по комнате, чем на мужа и жену. Когда я наткнулась на IllicitEncounters, сначала это было из любопытства. Но потом я встретила Алекса, и все изменилось,

– призналась Эмма.

Она говорит, что ее тайный любовник – абсолютная противоположность ее мужу: авантюрный, спонтанный и дико внимательный.

"Я знала, что это неправильно, но ничего не могла с собой поделать, – добавляет она. – Впервые за много лет я почувствовала себя желанной и живой. Я не была готова отказаться от этого".

Эмма призналась, что снова почувствовала себя желанной и живой / Фото иллюстративное, freepik

Чувствуя, что что-то не так, ее муж нанял частного детектива, чтобы следить за ней. Эмма рассказала, что он начал расспрашивать обо всем:

Почему я так часто работаю допоздна?

Почему я вдруг начала ежедневно ходить в спортзал?

Он даже прямо обвинил меня в том, что у меня есть любовник, но я отрицала это. Я знала, что должна быть умнее, если хочу сохранить свою тайну,

– добавила она.

Как женщина обманула частного детектива

Чтобы замести следы, она создала фальшивый рабочий проект, чтобы объяснить свои поздние ночи, использовала второй телефон для общения с Алексом и даже привлекла подругу, чтобы та прикрывала ее, когда ей нужно было алиби.

Я всегда была на шаг впереди. Я знала, что Джо следит за мной, поэтому убедилась, что ему нечего найти. Сначала я понятия не имела (что он нанял частного детектива – Gentleman 24),

– начала Эмма.

Со временем она начала обнаруживать определенные признаки слежки: авто, которое несколько раз следовало за ней, незнакомца, который крутился возле ее офиса. И тут она поняла, что произошло, и удвоила свои усилия, чтобы оставаться незаметной.

Но, несмотря на то, что частный детектив следил за каждым ее шагом, он не смог предоставить никаких конкретных доказательств ее измены, и в конце концов сказал Джо, что он ошибается.

Джо на самом деле попросил прощения. Он сказал, что был параноиком и что доверяет мне. Это было странное ощущение – облегчения, смешанное с чувством вины. Я знала, что врала ему, но я также знала, что не готова порвать с Алексом,

– рассказала Эмма.

Она заметила, что любит Джо, но их отношения стали слишком черствыми. А с Алексом она чувствует себя женщиной, которой была раньше, – уверенной, сексуальной и живой.

Детективу так и не удалось доказать ее измены / Фото иллюстративное, freepik

"Я знаю, что это эгоистично, но я не готова отказаться от этого. Я живу сегодняшним днем. Знаю, что это ненадолго, но пока что я счастлива. И пока я буду осторожной, никто не пострадает", – подчеркнула Эмма.

Эксперты по вопросам отношений говорят, что случай Эммы не является чем-то необычным: частные детективы сообщают о всплеске спроса на их услуги со стороны людей, которые отчаянно пытаются подтвердить свои худшие опасения относительно своих партнеров. Эксперт по вопросам секса и отношений на сайте IllicitEncounters.com Джессика Леони говорит, что вопрос доверия в отношениях сейчас на самом высоком уровне.

Социальные сети, приложения для знакомств и вебсайты вроде нашего облегчили возможность завести интрижку, но они также создали культуру подозрительности,

– добавила она.

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По словам Джессики, люди стали более параноидальными, чем когда-либо. Они не общаются со своими партнерами, а сразу же обращаются к частным детективам, чтобы подтвердить или опровергнуть свои подозрения. Но работа эксперта – не гарантия того, что он достучится до истины.