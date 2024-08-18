Все просто: дело в том, что его Bistro Huddy существует только в тиктоке. Эта выдумка Дрю стала чрезвычайно успешной и принесла мужчине, кроме денег, 4,5 миллиона подписчиков на разных платформах.

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Дрю Талберт зарабатывает миллионы долларов на ресторане, который существует только в тиктоке

Мужчина в своем тиктоке публикует комедийные скетчи об индустрии общественного питания. Конечно, сам он никогда не подает еду, но его бизнес процветает. А все благодаря партнерству с брендами, донатам и сувенирной продукции. Вот так он и получает "шестизначный годовой доход".

Мы жили из месяца в месяц, еле сводя концы с концами, а теперь оказались в финансовой ситуации, о которой 5 лет назад могли только мечтать,

– вспоминает Дрю.

"Бистро Хадди" названо в честь Хадсона – сына Дрю. Мужчина опирается на 22-летний опыт работы в ресторанах для вирусных скетчей, в которых он надевает один из своих многочисленных париков, чтобы сыграть нескольких персонажей – коллег, клиентов и прочих.

Bistro Huddy существует только в тиктоке, но приносит Талберту весьма ощутимую прибыль / Коллаж 24 Канала фото drewtalbert

Всех персонажей играет сам Талберт. Это и менеджер Терри, и повар Пиклз, и хостес Эмбер, и бармен Клинт. Некоторые персонажи даже имеют собственные профили в тиктоке. Например, работница Bistro Huddy Николь Б. уже имеет более 693 000 подписчиков.

Заядлые поклонники говорят, что скетчи напоминают им об их времени в ресторанной индустрии. А другие говорят, что персонажи настолько убедительны, что они забывают, что их всех играет один парень.

Талберт начал создавать комедийные скетчи онлайн во время пандемии – после того как его жена показала ему других создателей на платформе. И это принесло плоды. Кроме огромного количества подписчиков в тиктоке, он имеет 776 000 поклонников в инстаграме и 1,5 миллиона на ютубе.

Пока что мужчина не планирует расширять свой бренд – несмотря на переговоры с различными агентами, которые могли бы помочь превратить шоу в настоящий ситком. Дрю говорит, что наслаждается реальностью "полного творческого контроля" и возможностью быть дома с детьми.