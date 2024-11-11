Причем как функциональный, так и стилистический. The Savile Row Company собрала несколько советов, пишет 24 Канал, как быстро и уверенно создать шикарный и непринужденный образ с шарфом.

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Как выбрать правильный мужской шарф

Как и в случае со всеми аксессуарами, выбор шарфа – вопрос личного вкуса. Но есть несколько вещей, о которых стоит помнить во время покупки.

Во-первых, размер имеет значение. Идеальный мужской шарф может быть шириной от 16 до 30 сантиметров и длиной от 140 до 178 сантиметров. Короче будет ограничивать вас в способах завязывания, а длиннее может быть слишком громоздким.

Идеальный мужской шарф может быть шириной от 16 до 30 сантиметров и длиной от 140 до 178 сантиметров. Короче будет ограничивать вас в способах завязывания, а длиннее может быть слишком громоздким. Во-вторых, это должен быть кашемир. С точки зрения комфорта, он мягкий и теплый, и, по сути, никогда не будет колоть или натирать. С точки зрения стиля, тонкость пряжи гарантирует, что он не будет слишком объемным. Качественный шарф из тонкого кашемира – это инвестиция в годы стильного образа и уютного тепла.

С точки зрения комфорта, он мягкий и теплый, и, по сути, никогда не будет колоть или натирать. С точки зрения стиля, тонкость пряжи гарантирует, что он не будет слишком объемным. Качественный шарф из тонкого кашемира – это инвестиция в годы стильного образа и уютного тепла. В-третьих, узор. Шарф со смелым узором даст вам возможность заявить о себе. Но чтобы подчеркнуть сдержанный наряд, надо иметь и однотонный шарф в гардеробе.

Шарф со смелым узором даст вам возможность заявить о себе. Но чтобы подчеркнуть сдержанный наряд, надо иметь и однотонный шарф в гардеробе. В-четвертых, цвет. Это очень индивидуальная вещь. Яркий шарф всегда может оживить наряд. Но если вы хотите более спокойной элегантности, стоит остановиться на "мужских" цветах, таких как угольный, темно-синий и черный.

Парижский узел вверху, накладной – внизу / Иллюстрация The Savile Row Company

Как завязать мужской зимний шарф

Существует множество вариантов узлов, несмотря на классическое свисание, которое вообще не предусматривает завязывания. Вот 2 самых простых узла: парижский и накладной.