Чтобы не опозориться на свадьбе, не допускайте этих 3 ошибок с одеждой
Свадьба – это не просто возможность хорошо провести время, это еще и ответственная миссия, даже если вы только гость. Не говоря уже о роли дружбы или, более того, жениха.
Другими словами, за свой внешний вид вы также строго отвечаете. И вот эксперт в тиктоке corner.ua назвал 3 ошибки, которых в таком случае нельзя допускать, пишет 24 Канал.
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Три роковых ошибки в образе на свадьбе: вы точно не хотите их себе позволить
Итак, несмотря на подразумевающееся веселое времяпровождение, вы все же приходите на серьезное мероприятие, где важен дресс-код, уважение к молодоженам и общая атмосфера, органичной частью которой должен стать ваш стиль и элегантность. Однако почему-то многие мужчины до сих пор совершают ряд типичных ошибок, формируя одеждой свой образ.
Следствием этого может быть только неуместный вид, что не так страшно, хоть и неприятно. А может быть и то, что именно вы, а не молодожены, запомнитесь всем гостям больше всего. А это уже катастрофа.
Чтобы не стать к такому причастным, стоит запомнить хотя бы эти три важных правила:
- Сочетание разных верха и низа – это ошибка. Для свадьбы обязательно нужен классический костюм, а не просто пиджак и случайные штаны, или как-нибудь наоборот.
- Кроссовки – это ошибка. Да, понимаем, это удобно, но не будьте эгоистом, рискуя затмить важность события. Даже если вы никогда не носите классическую обувь, на свадьбу это нужно сделать, хоть раз в жизни (ну, или сколько их там представится).
- А самая ужасная ошибка – это выглядеть лучше жениха. Поэтому будьте для него другом и перед свадьбой убедитесь, что главное внимание будет приковано именно к жениху.
Три ошибки в вашем образе, которые испортят впечатление на свадьбе: смотрите видео corner.ua
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И еще раз напомним, что свадьба – это праздник молодоженов, а не ваш персональный модный показ. Так что проявите уважение, соблюдайте этикет и наслаждайтесь событием без стилистических ошибок.