И если для некоторых вещей достаточно скручивания в рулон, то с рубашкой все сложнее. 24 Канал благодаря The Art of Manliness расскажет подробнее.

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Секрет идеального складывания рубашки

Для повседневных вещей вроде футболки, нижнего белья или шорт эффективным методом упаковки является рулон. Он позволяет вместить как можно больше вещей в как можно меньшем пространстве.

Но для, скажем, рубашек, которые вы хотите распаковать в пункте назначения в как можно более гладком и нетронутом состоянии, вам понадобится другой подход к упаковке. В этом иллюстрированном руководстве мы расскажем об одном из эффективных способов.

Дополнительный хак. Складывание рубашки для упаковки может быть простым, и вы можете действительно существенно уменьшить количество морщин. А если ваша рубашка все же получила несколько складок после извлечения ее из чемодана, то повесьте ее в ванной комнате, пока принимаете душ – пар от горячей воды поможет разгладить тканевые неурядицы.



Как правильно сложить рубашку для парковки / Иллюстрация The Art of Manliness

Итак, как сложить рубашку для упаковки: