И если для некоторых вещей достаточно скручивания в рулон, то с рубашкой все сложнее. 24 Канал благодаря The Art of Manliness расскажет подробнее.
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Секрет идеального складывания рубашки
Для повседневных вещей вроде футболки, нижнего белья или шорт эффективным методом упаковки является рулон. Он позволяет вместить как можно больше вещей в как можно меньшем пространстве.
Но для, скажем, рубашек, которые вы хотите распаковать в пункте назначения в как можно более гладком и нетронутом состоянии, вам понадобится другой подход к упаковке. В этом иллюстрированном руководстве мы расскажем об одном из эффективных способов.
Как правильно сложить рубашку для парковки / Иллюстрация The Art of Manliness
Итак, как сложить рубашку для упаковки:
- Застегните все пуговицы и переверните рубашку так, чтобы она была застегнута пуговицами вниз.
- Сложите рукава по спине.
- Загните рукава вверх, чтобы манжеты достигли воротника.
- Сложите боковые части посередине на треть.
- Сложите рубашку снизу втрое.
- И все, кладите в чемодан.