В надежде, что это так же спасет от неприятного запаха из подмышек. Так вот, такой "лайфхак" является, мягко говоря, очень сомнительным выходом из ситуации. А почему – объясняет 24 Канал благодаря aromagolic.com.ua в тиктоке.

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Духи не спасут, если закончился дезодорант

Спирт, который есть в составе духов, действительно может на время устранять бактерии, которые вызывают запах пота. Однако он не содержит других важных компонентов, которые блокировали бы потоотделение или нейтрализовали бы запах на длительный период.

Более того – нанесение духов на раздраженную кожу (и не только на раздраженную, откровенно говоря) может вызвать покраснение, зуд, даже аллергическую реакцию.

Что произойдет, если нанести духи на подмышки: смотрите видео aromagolic.com.ua

Еще один важный нюанс относительно идеи о замене дезодоранта более дорогим ароматом – такой способ применения духов будет просто расточительством этого средства. Потому что парфюм не раскрывается на коже, которая активно потеет, и создает совершенно не тот эффект, которого вы ожидали.

Обратите внимание: духи созданы для формирования утонченного шлейфа, а не для борьбы с запахами.

Они даже близко не заменят дезодорант, и если он закончился – воспользуйтесь лучше влажными салфетками или просто водой. Даже это будет эффективнее.