Мужчина 10 месяцев избегал парикмахерского кресла. А зря – на самом деле ему было что показать, пишет 24 Канал со ссылкой на Daily Star.
Смотрите также Какие мужские стрижки будут актуальными в 2025 году
10 месяцев без стрижки: барбер превратил клиента в совершенно нового человека
Барбер Тай Нгуен рассказал историю своего клиента, который допустил 10-месячный рост шевелюры после последней стрижки. Тот говорил, что ему надоели предыдущие неровные стрижки.
Он ходил к другим парикмахерам, но жаловался на них как на парикмахерские ужасы. Мол, они никогда не делали "затылок и линию роста волос ровными" и стригли его "слишком коротко".
Тай выслушал пожелания клиента и приступил к работе. В финальном клипе появился мужчина, совсем не похожий на лохматого путешественника, который 2 часа ехал к барберу, чтобы постричься.
И когда тот посмотрел на свою новую прическу в зеркало, то не смог сдержаться от восхищения: "Боже мой, какая же она!"
Как мастер-барбер за одну стрижку сделал клиента неузнаваемым: смотрите видео nguyensteadycutting
Пользователи тиктока не могли поверить:
- "Это тот самый человек?!"
- "Ого, он выглядит намного солиднее с новой стрижкой".
- "Как будто другой человек!"
- "Его мама будет плакать от радости".
Тай работает в Ричмонде, штат Вирджиния, и за свою работу берет 150 долларов. За дополнительные 25 долларов клиенты также могут подстричь бороду. И этот барбер таки довольно популярен, к нему ездят мужчины из разных штатов. А еще он активно ведет соцсети, а его видео с мужскими трансформациями часто становятся вирусными.