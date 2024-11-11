Венера также, как планета удовольствия, может вызвать кармические ситуации в этот период, связанные с деньгами и любовью. Что именно для вашего знака Зодиака приготовила Вселенная на неделю 11 – 17 ноября 2024 года, читайте на сайте 24 Канала в гороскопе от People.

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Мужской гороскоп на неделю 11 – 17 ноября 2024 года

Овен (21 марта – 19 апреля). Обратите внимание на свои финансы на этой неделе. Чаши весов, скорее всего, склонятся в ту или иную сторону. Например, вы можете обнаружить, что поток доходов, который вы строили на протяжении длительного времени, внезапно обрывается – например, из-за увольнения, или клиент откажется в последнюю минуту, или вы не сможете связаться с человеком, который вам задолжал. С другой стороны, вам может повезти и вы получите новый контракт или большую выплату, чем вы надеялись. Так что, несмотря ни на что, следите за своим бюджетом и откладывайте деньги на черный день.

Обратите внимание на свои финансы на этой неделе. Чаши весов, скорее всего, склонятся в ту или иную сторону. Например, вы можете обнаружить, что поток доходов, который вы строили на протяжении длительного времени, внезапно обрывается – например, из-за увольнения, или клиент откажется в последнюю минуту, или вы не сможете связаться с человеком, который вам задолжал. С другой стороны, вам может повезти и вы получите новый контракт или большую выплату, чем вы надеялись. Так что, несмотря ни на что, следите за своим бюджетом и откладывайте деньги на черный день. Телец (20 апреля – 20 мая). Эта неделя может стать одной из самых решающих в году. Будет такое ощущение, будто вы бросаете кости. Это может стать для вас довольно значимым моментом, когда вы окажетесь в центре внимания. Возможно, вам улыбнется удача, произойдет прорыв, о котором вы мечтали целый год, или появится возможность самоутвердиться и достичь новых вершин. Однако неделя также может принести и обратную удачу, особенно если за кулисами произошли нечестные действия с чьей-то стороны. В это время в фокусе внимания окажутся отношения, будь то любовные, или деловые.

Эта неделя может стать одной из самых решающих в году. Будет такое ощущение, будто вы бросаете кости. Это может стать для вас довольно значимым моментом, когда вы окажетесь в центре внимания. Возможно, вам улыбнется удача, произойдет прорыв, о котором вы мечтали целый год, или появится возможность самоутвердиться и достичь новых вершин. Однако неделя также может принести и обратную удачу, особенно если за кулисами произошли нечестные действия с чьей-то стороны. В это время в фокусе внимания окажутся отношения, будь то любовные, или деловые. Близнецы (21 мая – 20 июня). Кажется, ваши нервы сейчас особенно напряжены. Хотя вы можете много жонглировать, кажется, что что-то за кулисами собирается выйти наружу и оставить вашу челюсть на полу, хорошо это или плохо. Если вы были вовлечены в теневой бизнес, это может выплыть наружу. Ваша физическая и душевная энергия также может показаться истощенной. С положительной стороны, вы можете обнаружить, что у вас наступил момент "ага!", который принесет вам ясность и позволит двигаться дальше.

Кажется, ваши нервы сейчас особенно напряжены. Хотя вы можете много жонглировать, кажется, что что-то за кулисами собирается выйти наружу и оставить вашу челюсть на полу, хорошо это или плохо. Если вы были вовлечены в теневой бизнес, это может выплыть наружу. Ваша физическая и душевная энергия также может показаться истощенной. С положительной стороны, вы можете обнаружить, что у вас наступил момент "ага!", который принесет вам ясность и позволит двигаться дальше. Рак (21 июня – 22 июля). Эта неделя может в один миг превратиться из замечательной в штормовую, поэтому держите себя в руках. Ваши сердечные желания вступят в противоречие с вашей социальной жизнью или шаганием к долгосрочным целям. Это может касаться свиданий, детей, творчества, хобби или стремлений к удовольствию. Зато все может измениться в сторону радости, особенно если внезапно появится возможность достичь заветного рубежа, связаться с более широкой сетью друзей или даже встретить новую любовь.

Эта неделя может в один миг превратиться из замечательной в штормовую, поэтому держите себя в руках. Ваши сердечные желания вступят в противоречие с вашей социальной жизнью или шаганием к долгосрочным целям. Это может касаться свиданий, детей, творчества, хобби или стремлений к удовольствию. Зато все может измениться в сторону радости, особенно если внезапно появится возможность достичь заветного рубежа, связаться с более широкой сетью друзей или даже встретить новую любовь. Лев (23 июля – 22 августа). На этой неделе ваша челюсть может остаться на полу. Это может сработать как в вашу пользу, так и против вас. Ваше признание, карьера и наследие сейчас в центре внимания. Вы можете сорвать большой куш и взлететь выше, чем за весь год, но это также может означать падение, если карты лягут не в вашу пользу. Также кажется, что ваш дом, семья и домашняя жизнь каким-то образом связаны с этим периодом. Возможно, ваш образ жизни не устраивает окружение, или вы вынуждены будете переезжать ради работы.

На этой неделе ваша челюсть может остаться на полу. Это может сработать как в вашу пользу, так и против вас. Ваше признание, карьера и наследие сейчас в центре внимания. Вы можете сорвать большой куш и взлететь выше, чем за весь год, но это также может означать падение, если карты лягут не в вашу пользу. Также кажется, что ваш дом, семья и домашняя жизнь каким-то образом связаны с этим периодом. Возможно, ваш образ жизни не устраивает окружение, или вы вынуждены будете переезжать ради работы. Дева (23 августа – 22 сентября). Неделя для вас может быть немного легче, чем для других знаков Зодиака. Хотя вы склонны действовать по плану, вы также обладаете способностью работать в режиме многозадачности и решать проблемы лучше, чем кто-либо другой. Сейчас это звезды проверят на прочность, поскольку перед вами появятся неожиданные возможности или вызовы. Это может открыть перед вами двери в новые сферы деятельности, или, наоборот, вы почувствуете себя ограниченным. Вы, похоже, стремитесь к переменам в личной или профессиональной жизни, и переломный момент может быть уже близко.

Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Фото jcomp@freepik

Весы (23 сентября – 22 октября). Еще одна неделя энергии, полной воронок, ждет вас. Лучшее, что можно сделать, когда Вселенная испытывает вас – это держать удар и задуматься над тем, чему он, возможно, пытается вас научить. На чем следует сосредоточиться в ближайшие дни? На том, как вы отдаете и получаете в основном партнерстве, то ли в бизнесе, то ли в любви. Кстати, не забывайте следить за своими финансами – особенно если речь идет о больших деньгах!

Еще одна неделя энергии, полной воронок, ждет вас. Лучшее, что можно сделать, когда Вселенная испытывает вас – это держать удар и задуматься над тем, чему он, возможно, пытается вас научить. На чем следует сосредоточиться в ближайшие дни? На том, как вы отдаете и получаете в основном партнерстве, то ли в бизнесе, то ли в любви. Кстати, не забывайте следить за своими финансами – особенно если речь идет о больших деньгах! Скорпион (23 октября – 21 ноября). Эта неделя может принести большие перемены в ваши самые важные отношения. Это может произойти даже неожиданно. Из положительного: вы с любимым человеком можете осознать, что готовы строить долгосрочные планы, стать намного ближе или слиться воедино. Однако если под поверхностью кипела лава, то сейчас она может извергнуться как вулкан. Вы получите несколько важных уроков относительно партнерства и личной жизни, и будет еще один переломный момент. Поэтому сосредоточьтесь на том, как вы можете работать вместе, или осознайте, что пришло время идти каждому человеку своей дорогой.

Эта неделя может принести большие перемены в ваши самые важные отношения. Это может произойти даже неожиданно. Из положительного: вы с любимым человеком можете осознать, что готовы строить долгосрочные планы, стать намного ближе или слиться воедино. Однако если под поверхностью кипела лава, то сейчас она может извергнуться как вулкан. Вы получите несколько важных уроков относительно партнерства и личной жизни, и будет еще один переломный момент. Поэтому сосредоточьтесь на том, как вы можете работать вместе, или осознайте, что пришло время идти каждому человеку своей дорогой. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Неделя может быть похожей на прогулку в грозу с металлическим прутом. Возможно, вы захотите продвигаться вперед с осторожностью. Ваша интуиция, скорее всего, подскажет вам, что что-то не так, но сначала вы не будете уверены, откуда это происходит. Это может повлиять на ваш распорядок дня, работу, коллег, даже на домашних любимцев. Что-то может слететь с рельсов, как к лучшему, так и к худшему, поэтому, возможно, вы захотите залечь на дно из-за непредсказуемой природы этого шторма. Даже если вас провоцирует внешний источник или вы чувствуете, что что-то не так, дышите спокойно и будьте практичным.

Неделя может быть похожей на прогулку в грозу с металлическим прутом. Возможно, вы захотите продвигаться вперед с осторожностью. Ваша интуиция, скорее всего, подскажет вам, что что-то не так, но сначала вы не будете уверены, откуда это происходит. Это может повлиять на ваш распорядок дня, работу, коллег, даже на домашних любимцев. Что-то может слететь с рельсов, как к лучшему, так и к худшему, поэтому, возможно, вы захотите залечь на дно из-за непредсказуемой природы этого шторма. Даже если вас провоцирует внешний источник или вы чувствуете, что что-то не так, дышите спокойно и будьте практичным. Козерог (22 декабря – 19 января). Взрывная энергия придет к вам на этой неделе. Это может быть чистое блаженство и эйфория или – вспышка гнева. Небеса в это время содрогаются, и это может повлиять на вашу любовную жизнь, детей, хобби или самовыражение. Также может оказаться, что кто-то из друзей или знакомых имеет на вас зуб, недоволен вашими действиями или завидует вашему счастью. Из хорошего, вас может ударить добрая молния, и вы встретите человека, который пленит ваше сердце, или вы получите космическое вдохновение для увлекательных проектов.

Взрывная энергия придет к вам на этой неделе. Это может быть чистое блаженство и эйфория или – вспышка гнева. Небеса в это время содрогаются, и это может повлиять на вашу любовную жизнь, детей, хобби или самовыражение. Также может оказаться, что кто-то из друзей или знакомых имеет на вас зуб, недоволен вашими действиями или завидует вашему счастью. Из хорошего, вас может ударить добрая молния, и вы встретите человека, который пленит ваше сердце, или вы получите космическое вдохновение для увлекательных проектов. Водолей (20 января – 18 февраля). Следующие дни могут сделать вас более эмоциональным, чем вам хотелось бы. Хотя вам часто нравится применять более интеллектуальный подход, оценивая свои стратегии на будущее, вы можете обнаружить, что ситуации, которые возникнут сейчас, заставят вас выйти из зоны комфорта. Они, скорее всего, будут касаться вашей семьи или домашней жизни. Возможно, вы почувствуете чрезмерную загруженность работой и не сможете уделять внимание семейным делам. Или, скорее, семья отнимет у вас желание двигаться к следующим целям на работе. Возможно, вы узнаете, что вам нужно переехать или что-то в вашем доме сломалось, и вам придется это починить.

Следующие дни могут сделать вас более эмоциональным, чем вам хотелось бы. Хотя вам часто нравится применять более интеллектуальный подход, оценивая свои стратегии на будущее, вы можете обнаружить, что ситуации, которые возникнут сейчас, заставят вас выйти из зоны комфорта. Они, скорее всего, будут касаться вашей семьи или домашней жизни. Возможно, вы почувствуете чрезмерную загруженность работой и не сможете уделять внимание семейным делам. Или, скорее, семья отнимет у вас желание двигаться к следующим целям на работе. Возможно, вы узнаете, что вам нужно переехать или что-то в вашем доме сломалось, и вам придется это починить. Рыбы (19 февраля – 20 марта). Вы, как ни один другой знак Зодиака, способны плыть по течению, независимо от того, что подбрасывает вам Вселенная. Энергия недели несколько хаотична, но это может сработать для вас положительно, поскольку хорошо повлияет на сферы путешествий, интеллектуальных занятий и дружбы. Вам могут предложить новый рабочий проект. Вы сможете посетить приятную встречу с друзьями и соседями. Вы также можете обнаружить, что кто-то рядом с вами ведет себя глупо и создает всевозможные проблемы. Несмотря ни на что, старайтесь плыть по течению!

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.