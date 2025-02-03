Хотя кто-то может выбрать независимость вместо того, чтобы осесть на месте. А многие могут даже поймать себя на ностальгическом и сентиментальном настроении и мечтах о ком-то ушедшем. Что будет с мужчинами каждого из знаков Зодиака на неделе с 3 по 9 февраля – читайте в гороскопе от People на 24 Канале.

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Мужской гороскоп на неделю со 2 и до 9 февраля 2025 года

Овен (20 марта – 19 апреля). На этой неделе вы набираете обороты еще больше! Даром что начало года выдалось медленным и рефлексивным (а так продлится до мая), сейчас Вселенная дарит вам дополнительную порцию сладкого. Вы почувствуете себя более снисходительным, готовым к любви, смеху и красоте, насколько это возможно. Сосредоточьтесь на себе.

На этой неделе вы набираете обороты еще больше! Даром что начало года выдалось медленным и рефлексивным (а так продлится до мая), сейчас Вселенная дарит вам дополнительную порцию сладкого. Вы почувствуете себя более снисходительным, готовым к любви, смеху и красоте, насколько это возможно. Сосредоточьтесь на себе. Телец (19 апреля – 20 мая). Вы можете почувствовать себя более рефлексивными, особенно в том, что касается вашей личной жизни. Вы можете обнаружить, что по-настоящему оцениваете, как хотите строить новые сердечные путешествия. Также подумайте, есть ли какой-то багаж, от которого вам нужно освободиться. Вы будете рады, что нашли время, чтобы отпустить демонов.

Вы можете почувствовать себя более рефлексивными, особенно в том, что касается вашей личной жизни. Вы можете обнаружить, что по-настоящему оцениваете, как хотите строить новые сердечные путешествия. Также подумайте, есть ли какой-то багаж, от которого вам нужно освободиться. Вы будете рады, что нашли время, чтобы отпустить демонов. Близнецы (20 мая – 20 июня). У вас начинается впечатляющий социальный период. Вселенная делает вас особенно популярным! Вы вдруг почувствуете, что удача возвращается к вам, да еще и обнаружите, что многие люди хотят от вас ее кусочек. Это также отличное время для общения с друзьями или знакомыми, поэтому начните участвовать в сообществах.

У вас начинается впечатляющий социальный период. Вселенная делает вас особенно популярным! Вы вдруг почувствуете, что удача возвращается к вам, да еще и обнаружите, что многие люди хотят от вас ее кусочек. Это также отличное время для общения с друзьями или знакомыми, поэтому начните участвовать в сообществах. Рак (20 июня – 22 июля). Карьерные успехи могут быть уже не за горами. Это радостная новость, если вы на правильном пути, или же если вы просто выбивались из сил на работе. Боссы и авторитетные люди могут поднять вас выше и будут поражены вашими талантами и результатами работы. Некоторые смогут увидеть прорыв в карьере или найти конкурентоспособные вакансии.

Карьерные успехи могут быть уже не за горами. Это радостная новость, если вы на правильном пути, или же если вы просто выбивались из сил на работе. Боссы и авторитетные люди могут поднять вас выше и будут поражены вашими талантами и результатами работы. Некоторые смогут увидеть прорыв в карьере или найти конкурентоспособные вакансии. Лев (22 июля – 22 августа). Жизнь должна стать более яркой. Даже несмотря на вялую энергию, вы почувствуете прилив смелости и спонтанности, чтобы протолкнуться сквозь нее. Жажда приключений наполнит вашу душу. Это отличный период для того, чтобы подумать, как вы можете изменить свою рутину и заняться делами, которые вдохновят и подбодрят вас. Только не зацикливайтесь на чем-то и смените обстановку.

Жизнь должна стать более яркой. Даже несмотря на вялую энергию, вы почувствуете прилив смелости и спонтанности, чтобы протолкнуться сквозь нее. Жажда приключений наполнит вашу душу. Это отличный период для того, чтобы подумать, как вы можете изменить свою рутину и заняться делами, которые вдохновят и подбодрят вас. Только не зацикливайтесь на чем-то и смените обстановку. Дева (22 августа – 22 сентября). Вы стремитесь к глубокой близости. Это касается как тех, кто в отношениях, так и тех, кто нет! Пары могут почувствовать блестящую возможность стать ближе, а одинокие могут найти свои потребности в новом союзе. В это время может возрасти интерес к финансовым вопросам, и если вы хотите сделать инвестиции, то можете стать немного более импульсивным. Ваша пара также может вскоре услышать известие о бонусе или повышении зарплаты.

Что Вселенная приготовила именно для вашего знака Зодиака – читайте в этом мужском гороскопе / Фото unsplash@vedranafilipovic

Весы (22 сентября – 22 октября). Космос сейчас особенно благоприятен для вас. Вам будет казаться, что вы можете получить все что угодно! Просить об услуге, работать над отношениями или найти идеальную пару (особенно в бизнесе) – все это сейчас возможно. Заключать контракты, вести переговоры и так далее также станет легче в это время. Если вы в паре, потратьте немного времени на разработку совместных стратегий и сосредоточьтесь на том, как стать ближе.

Космос сейчас особенно благоприятен для вас. Вам будет казаться, что вы можете получить все что угодно! Просить об услуге, работать над отношениями или найти идеальную пару (особенно в бизнесе) – все это сейчас возможно. Заключать контракты, вести переговоры и так далее также станет легче в это время. Если вы в паре, потратьте немного времени на разработку совместных стратегий и сосредоточьтесь на том, как стать ближе. Скорпион (22 октября – 21 ноября). Продуктивность в это время будет более плавной. Вы можете обнаружить, что начинаете двигаться к новообретенному балансу между работой и личным. Рабочие проекты, вопросы занятости и отношения с клиентами и коллегами в это время будут в центре внимания, и вы можете почувствовать, что здесь у вас появилось больше взаимопонимания. Некоторые могут заметить, что рабочие дела приносят больше радости. А если вы хотите найти другую работу, ищите ее сейчас.

Продуктивность в это время будет более плавной. Вы можете обнаружить, что начинаете двигаться к новообретенному балансу между работой и личным. Рабочие проекты, вопросы занятости и отношения с клиентами и коллегами в это время будут в центре внимания, и вы можете почувствовать, что здесь у вас появилось больше взаимопонимания. Некоторые могут заметить, что рабочие дела приносят больше радости. А если вы хотите найти другую работу, ищите ее сейчас. Стрелец (22 ноября – 21 декабря). Вы снова почувствуете себя ребенком. В воздухе особая магия, однако не сидите сложа руки, а делайте все возможное, чтобы приветствовать ее. Одинокие будут переживать один из лучших периодов года для того, чтобы начать новые отношения. На каждом шагу вас ждут романтика, страсть и приключения. Если вы в паре, сбегите с работы пораньше, удивите любимого человека подарком или выделите больше времени для свиданий.

Вы снова почувствуете себя ребенком. В воздухе особая магия, однако не сидите сложа руки, а делайте все возможное, чтобы приветствовать ее. Одинокие будут переживать один из лучших периодов года для того, чтобы начать новые отношения. На каждом шагу вас ждут романтика, страсть и приключения. Если вы в паре, сбегите с работы пораньше, удивите любимого человека подарком или выделите больше времени для свиданий. Козерог (21 декабря – 19 января). На этой неделе вы увидите новую сферу, которая привлечет ваше внимание. Вы можете почувствовать желание украсить свое жилое пространство или найти новые вещи для дома. Хотите покрасить стену или обновить гардероб? Сделайте это! Отдельно стоит отметить, что отношения с родными наладятся.

На этой неделе вы увидите новую сферу, которая привлечет ваше внимание. Вы можете почувствовать желание украсить свое жилое пространство или найти новые вещи для дома. Хотите покрасить стену или обновить гардероб? Сделайте это! Отдельно стоит отметить, что отношения с родными наладятся. Водолей (19 января - 18 февраля). На этой неделе вы почувствуете, что у вас ускорился темп жизни и появилось более энергичное настроение. Это отличное время для общения, налаживания контактов с другими людьми или для того, чтобы пообщаться с близкими. Если вы путешествуете или хотите путешествовать – не бойтесь развлекаться! Не можете уехать – просто поиграйте в туриста в своем городе.

На этой неделе вы почувствуете, что у вас ускорился темп жизни и появилось более энергичное настроение. Это отличное время для общения, налаживания контактов с другими людьми или для того, чтобы пообщаться с близкими. Если вы путешествуете или хотите путешествовать – не бойтесь развлекаться! Не можете уехать – просто поиграйте в туриста в своем городе. Рыбы (18 февраля – 20 марта). Вселенная дает вам возможность привлечь больше денег и имущества. Их могут подарить вам или вы сами себя порадуете. Некоторые могут услышать новости о возможности получить больше денег через подработку, дополнительные часы или повышение зарплаты. В этом месяце вам особенно повезло с деньгами, так что не дайте этой космической энергии пропасть зря.

Важно! Астрология – это увлекательная и интересная часть нашей жизни, что иногда помогает нам глубже понимать себя и мир. Однако следует помнить, что научной доказанности в ней нет, поэтому не стоит полагаться на астрологию, вместо этого надо всегда сохранять критическое мышление.