Эксперт styleoutcast в тиктоке дает 3 простых совета, которые помогают сформировать базовый и одновременно отличный стиль без лишних усилий. 24 Канал перескажет их для вас.

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Пропорции, цвета, минимализм: как составить идеальный аутфит?

Чтобы достичь внешнего вида лучше 99% уличных аутфитов, надо лишь сосредоточиться на пропорциях, цветах и минимализме. Эти принципы подходят как новичкам, так и тем, кто стремится усовершенствовать свой гардероб.

Сохраняйте пропорции объема. Это про гармонию пропорций между верхом, низом и обувью, которые создают чистый и современный образ.

Широкая футболка хорошо сочетается с объемными брюками, как Polar Big Boy или Bershka Super Baggie, и массивной обувью, например Campus 00, Jordan 4 или Air Force 1.

Для стройного силуэта выбирайте slim-футболку или на размер меньше вашего, сочетая ее с Levi's 510 или slim-джинсами и легкой обувью, как Vans Authentic или Converse All Stars.

Выбирайте сдержанную цветовую палитру. Такой подход обеспечивает универсальность и элегантность, особенно для начинающих.

Яркие цвета, как салатовый или неоновый, трудно комбинировать, и они быстро запоминаются, что может ограничить ваш стиль. Например, яркая кепка может сделать вас "тем чуваком в салатовой кепке".

Зато сдержанная палитра – нейтральные оттенки серого, черного, белого или бежевого – позволяет легко сочетать вещи.

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Избегайте принтов и лишних деталей. Зато простые чистые линии и минималистичный дизайн помогают формировать стиль без риска перегрузить образ.

Принты же, узоры, контрастные швы или дырки затрудняют создание гармоничного образа. Поэтому даже опытные стилисты возвращаются к базовым вещам после лет экспериментов.

Мелкие детали, как разная фурнитура (золотистый браслет против серебристой пряжки), могут нарушить целостность аутфита.

Итак, акцентируйте простоту и универсальность. Базовые вещи позволяют создавать образы, которые дают дорогой и опрятный вид без больших затрат. И с ними вы можете легко составить гардероб, который подойдет для любой ситуации.