"Владычица тьмы": сексуальная украинская техноблогерша в горячем образе зажгла сеть

Если вы подписаны на Наталью Шелягину, то знаете, что она популярный украинский техноблогер. А еще она активно ведет свой инстаграм.

И накануне Хэллоуина она выложила серию горячих фотографий. Как отметил 24 Канал, ссылаясь на ее страницу в инстаграме, Наталья Шелягина примерила образ жаркой дьяволицы.

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Сеть в восторге от Наташи

Выпустите своих демонов развлекаться сегодня вечером,

– написала Шелягина накануне Хэллоуина.

Наталка Шелягина снялась в горячей фотосессии к Хэллоуину / Фото из инстаграма Шелягиной

Подписчики не могли сдерживать восторга, и не нужно было. Они максимально щедро засыпали техноблогера лайками и комплиментами. Традиционно оставляем часть здесь:

"Образ – топ";

"С такой демоницей я бы развлекся. Наталья, вы шикарная девушка";

"Наталья, владычица тьмы";

"Ты такая красивая, что я не могу. Шикарная девушка";

"Помню, как ей прилетел бан на стриме за этот замечательный образ";

"Последняя фотография это комбо – фаталити!";

"Ого, ничего себе";

"Я уверен, в фотосете есть еще более горячие фото";

"Это топчик! Какие там обзоры техники?!";

Ого, какая крутая Ноталочка".

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Мы тоже в восторге от Натальи Шелягиной. Помним, как она в подобном образе снялась несколько лет назад. А еще заметим, что она время от времени делится другими жаркими кадрами. Поэтому айда на нее подписываться, а также на ее ютуб-канал, чтобы не пропускать свежие обзоры техники и новостей из мира технологий.