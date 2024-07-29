Точных временных рамок не существует, но это похоже на то, когда вы хотите начать заниматься спортом и первые несколько дней занятий. Когда вы обнаруживаете, что это самая изнурительная и наименее веселая вещь, которую вы можете сделать, но понемногу вы приобретаете силу, стойкости и выносливости. И наступает в конце концов день, когда вы не можете представить свою жизнь без утренней пробежки или посещения спортзала, а в дни, когда вы не можете этого делать, вы чувствуете себя странно и будто чего-то не хватает.

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Так же и со всеми полезными привычками, которые вы хотите добавить в свою жизнь. Сначала будет трудно, и у вас даже могут быть моменты, когда вы захотите сдаться, но усилия окупаются, и, когда вы меньше всего этого ожидаете, то, с чем вы боролись, теперь является частью вас.

Но, по мнению Headspace, речь идет не о временных рамках для формирования полезных привычек, а об инструментах, трюках и стратегиях, которые могут помочь вам поддерживать их и не отказываться от хорошей практики слишком рано.

Согласно исследованию Университетского колледжа Лондона, привычка может быть сформирована за период от 18 до 254 дней (это может зависеть от сложности привычки), пишет Headspace, поэтому главное – попытаться помочь ей в этом со временем.

Сформулируйте намерение

Согласно Harvard Business Review, легче придерживаться своих привычек, когда вы знаете, почему вы это делаете, когда у вас есть четкая цель и намерение это делать. Когда вы знаете, зачем, тогда легче справиться со временем и усилиями, необходимыми для того, чтобы действие стало привычкой.



Следует четко сформулировать себе намерение / Фото wayhomestudio

Что бы вы ни выбрали, вы должны реалистично относиться к процессу. Он потребует терпения, самодисциплины и целеустремленности,

– говорит HBR.

Используйте якоря и петли привычки

Это похоже на то, как лодки используют якоря, чтобы оставаться там, где они хотят быть, даже когда появляются течения. Headspace говорит, что якорь привычки – это 30-секундное действие, которое заставляет вас делать то, что вы хотите сделать привычкой.

Идея заключается в том, что это действие, которое уже является частью вашей рутины, но которое вы можете использовать для запуска нового действия, которое вы хотите сделать автоматическим. Например, приготовление кофе утром может стать "якорем" для приготовления здорового обеда в офисе, или снятие рабочей одежды после возвращения домой может стать "якорем" для надевания спортивной одежды и похода на тренировку.



Стоит создать себе якорь привычки / Фото freepik

С другой стороны, Headspace утверждает, что петли привычек является важным ключом к созданию новых привычек или изменения старых, когда это необходимо. Она состоит из:

сигнала, то есть того, что запускает поведение, рутины, то есть того, что вы уже делаете каждый день,

вознаграждения, то есть выгоды за действие, которое вы собираетесь выполнить,

и влечения, то есть желания сделать это, потому что вы знаете, что за это будет вознаграждение.

Начинайте с малого и наращивайте медленно

Джеймс Клир, автор книги "Атомные привычки", советует начинать с малого, чтобы легче было управлять изменениями. Если вы никогда не были в спортзале, то, пожалуй, не лучшая идея хотеть перейти от ничего до 2-часовой тренировки, поскольку это может быть слишком сложно, изнурительно и займет слишком много времени.

Клир советует начинать с легких и управляемых вещей, а когда вы их освоите, можно понемногу наращивать нагрузку, чтобы легче было повторять и быть последовательным в течение длительного времени, чтобы выработать привычки и поддерживать их в норме.

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Воспользуйтесь этими советами, чтобы не только выработать привычки, но и поддерживать их. Мы верим в вас!