5 признаков того, что вы слишком много жалуетесь – и что делать, чтобы прекратить это делать

Жаловаться и поддаваться негативу легко, но так вы можете попасть в замкнутый круг разочарований. Какие же основные признаки того, что вы слишком много жалуетесь?

Разобраться помогла Ингрид Хеландер, семейный терапевт из США. 24 Канал со ссылкой на GQ описывает 5 таких признаков – и дает 3 совета против них.

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Не слишком ли много вы жалуетесь: 5 признаков, чтобы обратить внимание

Вы чувствуете себя хуже, чем раньше. Жалобы в целом не решат ваших проблем, однако продуктивная сессия жалоб может помочь вам почувствовать себя достойным или вдохновить вас на разработку плана действий. По меньшей мере, она должна дать вам ощущение удовлетворения. А вот если вы чувствуете, что жалобы только ухудшают ваше настроение, и вы еще больше раздражены и подавлены – стоит спросить себя, в чем был смысл.

Жалобы в целом не решат ваших проблем, однако продуктивная сессия жалоб может помочь вам почувствовать себя достойным или вдохновить вас на разработку плана действий. По меньшей мере, она должна дать вам ощущение удовлетворения. А вот если вы чувствуете, что жалобы только ухудшают ваше настроение, и вы еще больше раздражены и подавлены – стоит спросить себя, в чем был смысл. Вы сопротивляетесь любым предложениям или решениям. Иногда нам легче сетовать и наговорить глупостей, чем иметь дело с непосильной рабочей нагрузкой или с другом, который всегда отменяет встречу в последнюю минуту. Но в ваших интересах искать пути улучшения ситуации, особенно если вы повторяете одни и те же жалобы. С другой стороны, если вы продолжаете жаловаться, отвергая вопросы и предложения близких, то вы вступаете на территорию повторения негативных эмоций, так и не дойдя до вывода или решения. Это, например, когда вы жалуетесь друзьям, что ваша пара никогда не моет посуду или что коллега постоянно присваивает ваши идеи, игнорируя при этом вполне разумные решения, такие как создание графика уборки или спокойный разговор.

Иногда нам легче сетовать и наговорить глупостей, чем иметь дело с непосильной рабочей нагрузкой или с другом, который всегда отменяет встречу в последнюю минуту. Но в ваших интересах искать пути улучшения ситуации, особенно если вы повторяете одни и те же жалобы. С другой стороны, если вы продолжаете жаловаться, отвергая вопросы и предложения близких, то вы вступаете на территорию повторения негативных эмоций, так и не дойдя до вывода или решения. Это, например, когда вы жалуетесь друзьям, что ваша пара никогда не моет посуду или что коллега постоянно присваивает ваши идеи, игнорируя при этом вполне разумные решения, такие как создание графика уборки или спокойный разговор. Вы игнорируете любые признаки надежды. Никто не ожидает, что вы будете находить светлую сторону в каждом сложном моменте. Но есть разница между признанием того, что что-то ужасно, и тем, чтобы позволить этому полностью омрачить вашу перспективу. Например, вы в ресторане не можете наслаждаться вкусным блюдом, которое уже перед вами, потому что вы все еще одержимы длительным ожиданием, когда его принесут. Если вы будете зацикливаться на мелких неудобствах и позволите им испортить ваш день, вы только погрузитесь в разочарование.

Никто не ожидает, что вы будете находить светлую сторону в каждом сложном моменте. Но есть разница между признанием того, что что-то ужасно, и тем, чтобы позволить этому полностью омрачить вашу перспективу. Например, вы в ресторане не можете наслаждаться вкусным блюдом, которое уже перед вами, потому что вы все еще одержимы длительным ожиданием, когда его принесут. Если вы будете зацикливаться на мелких неудобствах и позволите им испортить ваш день, вы только погрузитесь в разочарование. Вы жалуетесь с обидами. К примеру: "Этот баран, из-за которого я попал в пробку, заслуживает того, чтобы попасть в аварию". Эти оскорбления в малых дозах, вероятно, не являются проблемой. Однако позволять драматическим и ненавистным мыслям накапливаться и поглощать вас – это пустая трата времени и энергии. Обливая грязью человека, который причинил вам дискомфорт, вы не только не улучшите ситуацию, но и ухудшите свое самочувствие.

К примеру: "Этот баран, из-за которого я попал в пробку, заслуживает того, чтобы попасть в аварию". Эти оскорбления в малых дозах, вероятно, не являются проблемой. Однако позволять драматическим и ненавистным мыслям накапливаться и поглощать вас – это пустая трата времени и энергии. Обливая грязью человека, который причинил вам дискомфорт, вы не только не улучшите ситуацию, но и ухудшите свое самочувствие. Вы истощаете свои источники поддержки. Когда вы жалуетесь здоровыми способами, это может сблизить вас с другими людьми. Например, с коллегой, что соглашается, что босс – это кошмар. С другой стороны, вы можете заметить, что ваш круг поддержки становится менее вовлеченным, когда вы жалуетесь так много, что становитесь самым подавленным в группе. Помните, что ваши друзья, семья и другие близкие могут подбодрить вас, но они не являются вашими терапевтами.

Вот такие основные признаки того, что вы слишком много жалуетесь. Но что с этим делать? / Фото freepik

Как жаловаться более продуктивно

Речь идет не о том, чтобы никогда не выражать свое разочарование, а о том, как это делать так, чтобы улучшить свое настроение, а не опустить его.

Установите лимит времени. Ограничьте сообщение, которое вы отправляете другу, пятью минутами. Говорите или переписывайтесь о своей проблеме не более получаса. Это поможет вам высказаться, не переборщив.

Ограничьте сообщение, которое вы отправляете другу, пятью минутами. Говорите или переписывайтесь о своей проблеме не более получаса. Это поможет вам высказаться, не переборщив. Прислушивайтесь к обратной связи. Будьте открыты к разным мнениям. Так вы сможете найти решение, о которых раньше не думали, но при этом будете внимательными и тактичными к своим близким, которые лишь пытаются вам помочь.

Будьте открыты к разным мнениям. Так вы сможете найти решение, о которых раньше не думали, но при этом будете внимательными и тактичными к своим близким, которые лишь пытаются вам помочь. Заканчивайте свои жалобы небольшой благодарностью. Это может быть мощным способом напомнить себе обо всем положительном в вашей жизни, когда вы чувствуете, что вас переполняет негатив. Это не сможет волшебным образом стереть то, что вас беспокоит, но может помочь вам увидеть, что все не так плохо.

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