И хотя это неприятные обстоятельства, их можно скорректировать. Как распознать эту ситуацию – пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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5 признаков, что вам отказывают в работе из-за чрезмерной квалификации

Отказы переживать неутешительно, особенно когда у вас есть многолетний ценный опыт, который вы предлагаете. Парадоксально, но как раз одной из возможных причин этого может быть ваша чрезмерная квалификация.

Да, наличие солидного опыта часто является преимуществом, но иногда это может вызвать у работодателей сомнения. Поэтому знание этих признаков может помочь вам скорректировать свой подход.

Опыт часто является преимуществом, но бывают ситуации, когда он только мешает получить желаемую работу / Фото katemangostar@freepik