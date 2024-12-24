5 ознак того, що ви забагато скаржитеся – і що робити, щоб припинити це робити

Скаржитися і піддаватися негативу легко, але так ви можете потрапити в замкнене коло розчарувань. Які ж основні ознаки того, що ви занадто багато скаржитеся?

Розібратися допомогла Інгрід Геландер, сімейна терапевтка зі США. 24 Канал із посиланням на GQ описує 5 таких ознак – і дає 3 поради проти них.

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Чи не забагато ви скаржитеся: 5 ознак, щоб звернути увагу

Ви почуваєтеся гірше, ніж раніше. Скарги загалом не розв'яжуть ваших проблем, однак продуктивна сесія скарг може допомогти вам відчути себе гідним або надихнути вас на розробку плану дій. Щонайменше, вона повинна дати вам відчуття задоволення. А от якщо ви відчуваєте, що скарги лише погіршують ваш настрій, і ви ще більше роздратовані й пригнічені – варто запитати себе, в чому був сенс.

Скарги загалом не розв'яжуть ваших проблем, однак продуктивна сесія скарг може допомогти вам відчути себе гідним або надихнути вас на розробку плану дій. Щонайменше, вона повинна дати вам відчуття задоволення. А от якщо ви відчуваєте, що скарги лише погіршують ваш настрій, і ви ще більше роздратовані й пригнічені – варто запитати себе, в чому був сенс. Ви чините опір будь-яким пропозиціям або рішенням. Іноді нам легше поскаржитися і наговорити дурниць, ніж мати справу з непосильним робочим навантаженням чи з другом, який завжди скасовує зустріч в останню хвилину. Але у ваших інтересах шукати шляхи покращення ситуації, особливо якщо ви повторюєте одні й ті ж скарги. З іншого боку, якщо ви продовжуєте скаржитися, відкидаючи питання і пропозиції близьких, то ви вступаєте на територію повторення негативних емоцій, так і не дійшовши до висновку або рішення. Це, наприклад, коли ви скаржитеся друзям, що ваша пара ніколи не миє посуд або що колега постійно привласнює ваші ідеї, ігноруючи при цьому цілком розумні рішення, такі як створення графіка прибирання або спокійна розмова.

Іноді нам легше поскаржитися і наговорити дурниць, ніж мати справу з непосильним робочим навантаженням чи з другом, який завжди скасовує зустріч в останню хвилину. Але у ваших інтересах шукати шляхи покращення ситуації, особливо якщо ви повторюєте одні й ті ж скарги. З іншого боку, якщо ви продовжуєте скаржитися, відкидаючи питання і пропозиції близьких, то ви вступаєте на територію повторення негативних емоцій, так і не дійшовши до висновку або рішення. Це, наприклад, коли ви скаржитеся друзям, що ваша пара ніколи не миє посуд або що колега постійно привласнює ваші ідеї, ігноруючи при цьому цілком розумні рішення, такі як створення графіка прибирання або спокійна розмова. Ви ігноруєте будь-які ознаки надії. Ніхто не очікує, що ви будете знаходити світлу сторону в кожному складному моменті. Але є різниця між визнанням того, що щось жахливе, і тим, щоб дозволити цьому повністю затьмарити вашу перспективу. Наприклад, ви в ресторані не можете насолоджуватися смачною стравою, яка вже перед вами, тому що ви все ще одержимі тривалим очікуванням, коли її принесуть. Якщо ви будете зациклюватися на дрібних незручностях і дозволите їм зіпсувати ваш день, ви тільки зануритеся в розчарування.

Ніхто не очікує, що ви будете знаходити світлу сторону в кожному складному моменті. Але є різниця між визнанням того, що щось жахливе, і тим, щоб дозволити цьому повністю затьмарити вашу перспективу. Наприклад, ви в ресторані не можете насолоджуватися смачною стравою, яка вже перед вами, тому що ви все ще одержимі тривалим очікуванням, коли її принесуть. Якщо ви будете зациклюватися на дрібних незручностях і дозволите їм зіпсувати ваш день, ви тільки зануритеся в розчарування. Ви скаржитеся з образами. Як от: "Цей баран, через якого я потрапив у затор, заслуговує на те, щоб потрапити в аварію". Ці образи в малих дозах, ймовірно, не є проблемою. Проте дозволяти драматичним і ненависним думкам накопичуватися і поглинати вас – це марна трата часу й енергії. Обливаючи брудом людину, яка заподіяла вам дискомфорт, ви не тільки не покращите ситуацію, але й погіршите своє самопочуття.

Як от: "Цей баран, через якого я потрапив у затор, заслуговує на те, щоб потрапити в аварію". Ці образи в малих дозах, ймовірно, не є проблемою. Проте дозволяти драматичним і ненависним думкам накопичуватися і поглинати вас – це марна трата часу й енергії. Обливаючи брудом людину, яка заподіяла вам дискомфорт, ви не тільки не покращите ситуацію, але й погіршите своє самопочуття. Ви виснажуєте свої джерела підтримки. Коли ви скаржитеся у здорові способи, це може зблизити вас з іншими людьми. Як-от із колегою, що погоджується, що бос – це кошмар. З іншого боку, ви можете помітити, що ваше коло підтримки стає менш залученим, коли ви скаржитеся так багато, що стаєте найбільш пригніченим у групі. Пам'ятайте, що ваші друзі, сім'я та інші близькі можуть підбадьорити вас, але вони не є вашими терапевтами.

Ось такі основні ознаки того, що ви занадто багато скаржитеся. Але що з цим робити? / Фото freepik

Як скаржитися більш продуктивно

Йдеться не про те, щоб ніколи не висловлювати своє розчарування, а про те, як це робити так, щоб покращити свій настрій, а не опустити його.

Встановіть ліміт часу. Обмежте повідомлення, яке ви надсилаєте другові, п'ятьма хвилинами. Говоріть чи листуйтеся про свою проблему не більше за пів години. Це допоможе вам висловитися, не переборщивши.

Обмежте повідомлення, яке ви надсилаєте другові, п'ятьма хвилинами. Говоріть чи листуйтеся про свою проблему не більше за пів години. Це допоможе вам висловитися, не переборщивши. Прислухайтеся до зворотного зв'язку. Будьте відкриті до різних думок. Так ви зможете знайти рішення, про які раніше не думали, але при цьому будете уважними й тактовними до своїх близьких, які лише намагаються вам допомогти.

Будьте відкриті до різних думок. Так ви зможете знайти рішення, про які раніше не думали, але при цьому будете уважними й тактовними до своїх близьких, які лише намагаються вам допомогти. Закінчуйте свої скарги невеликою подякою. Це може бути потужним способом нагадати собі про все позитивне у вашому житті, коли ви відчуваєте, що вас переповнює негатив. Це не зможе чарівним чином стерти те, що вас турбує, але може допомогти вам побачити, що все не так погано.

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