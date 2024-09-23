Специалист Ричмонд Барбер поделился своей работой по превращению клиента в тиктоке, пишет Daily Star. И в очередной раз доказал, что стрижка может изменить все – и к лучшему.

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Барбер создал парню замечательный образ

В своей последней вирусной сенсации мастер посвятил свои ножницы парню, который отчаянно пытался привести в порядок свою прическу к свадьбе друга.

Я почти уверен, что она поредела еще со времен моей учебы в колледже. У меня на лбу скоро появится большой инопланетянин,

– признался тот в видео.

Этот 39-летний мужчина утверждал, что он никогда не стригся "по-настоящему хорошо". А чтобы не выставлять напоказ свою поредевшую шевелюру, парень носит кепку целыми днями, даже на шикарных вечеринках.

Что ж, после этого визита к барберу парень стал куда более уверенным в себе.

Барбер создал суперовый образ мужчине, сделав его неузнаваемым: смотрите видео nguyensteadycutting

Ошеломленный своей свежей прической, он воскликнул:

Это лучше, чем хорошо, это мечта. Я не могу быть счастливее.

Видео набрало более 160 тысяч лайков и поток из более 500 комментариев: