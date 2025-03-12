Женщина рассказала, что встречается с парнем уже около года, и до сих пор это были "самые невероятные отношения", пишет 24 Канал со ссылкой на The Mirror. Однако на днях она получила сообщение от мужчины, которого она никогда не встречала. В нем утверждалось, что ее парень переписывался с женой незнакомца и пытался "соединиться" с ней.

Стоит внимания Кто быстрее влюбляется – мужчины или женщины: ученые все измерили и сделали неожиданные выводы

Теперь женщина не доверяет своему любимому



В своей заметке на Reddit она отметила, что чувствует, что может доверять своему парню, поэтому немедленно рассказала ему о сообщении и сказала, что предполагает, что незнакомец перепутал ее с другим человеком. Но ее партнер начал "вести себя странно", прежде чем в конце концов признался, что жена этого мужчины – его школьная подруга, и что они недавно обменялись сообщениями, чтобы "поздравить друг друга с днем рождения".



Заподозрив неладное, женщина отправила незнакомцу сообщение в ответ, попросив пересмотреть сообщения между его женой и ее парнем. Ожидая ответа, она продолжила расспрашивать своего парня и потребовала увидеть его телефон, что заставило его начать еще больше защищаться.



Он стал таким защитником и не давал мне его просмотреть, лишь показывал мне, когда просматривал его. Он говорит, что удалил сообщение с той девушкой, потому что его всегда обвиняли в изменах в прошлых отношениях, и он не хотел, чтобы я об этом догадывалась,

– рассказала она.



Женщина добавила, что ни разу не обвиняла своего любимого в чем-то подобном, не заглядывала в его телефон. Поэтому его поведение ее изрядно удивило.



Мужчина потом заявил, что они просто "хорошие друзья" с женой незнакомца, но женщина утверждала, что это не может быть правдой, потому что она никогда не встречала и даже не слышала об этой женщине раньше.

Обратите внимание! Есть всего одно предложение, которое может улучшить ваши отношения в паре. И мы рекомендуем его использовать.



Пара собиралась побрататься



Сейчас женщина не знает, что делать, поскольку не имеет веских доказательств того, что ее парень ей изменяет, но она считает его поведение подозрительным и знает, что некоторое доверие уже было разрушено.



Доверие к мужу серьезно пошатнулось / Фото Drazen Zigic



Его поведение, когда я обвинила его в этом и попросила посмотреть на свой телефон, – вот что меня больше всего беспокоит. Это все выглядит так плохо. Я схожу с ума. Мы собирались пожениться. Я еще никогда в жизни не была настолько уверена в ком-то, как сейчас,

– подчеркнула она.



Комментаторы поста призвали женщину переосмыслить свои отношения. Многие сказали, что, хотя, возможно, мужчина и перегнул палку, и у пары не было романа, но чрезмерно защитную реакцию ее парня нельзя объяснить.



"Реакция вашего парня – он злится, защищается и отказывается позволить вам просмотреть его телефон – вызывает большое беспокойство. Мне жаль, но это не очень хорошо для ваших отношений. Ваш парень мог бы легко исправить это, показав вам, что его телефону нечего скрывать, но он, очевидно, не смог", – заметил один из пользователей форума.

Смотрите также Ученая завела пикантный OnlyFans: ее лекции набирают миллионы просмотров

Другой заметил, что мужчина должен был бы просто дать телефон, если бы ему не было, что скрывать. Поэтому, у него возникает подозрение, что любимый обманывает и не хочет, чтобы его вывели на чистую воду.