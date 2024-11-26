Почему у людей бывают кошмары, чем они отличаются от просто плохих снов и как ими управлять

Ночные кошмары имеют очень разные корни. И на самом деле есть много возможных причин этих тревожных сновидений.

24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об основных из них. А о самых распространенных кошмарах и их значениях читайте по этой ссылке.

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Причины ночных кошмаров

Биологические факторы. Некоторые лекарства, например антидепрессанты или бета-блокаторы, а также некоторые неврологические заболевания увеличивают частоту ночных кошмаров. Более интенсивные сновидения также бывают у тех, кто бросает пить (злоупотреблять алкоголем).

Некоторые лекарства, например антидепрессанты или бета-блокаторы, а также некоторые неврологические заболевания увеличивают частоту ночных кошмаров. Более интенсивные сновидения также бывают у тех, кто бросает пить (злоупотреблять алкоголем). Стресс и травмы. Повседневный стресс, травматические события или неосознанные эмоциональные раны из прошлого влияют на содержание сновидений и вызывают кошмары, которые кажутся очень реальными.

Повседневный стресс, травматические события или неосознанные эмоциональные раны из прошлого влияют на содержание сновидений и вызывают кошмары, которые кажутся очень реальными. Генетические и личностные факторы. Некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к ночным кошмарам или испытывают внутреннюю неуверенность, что делает их более склонными к ним.

Некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к ночным кошмарам или испытывают внутреннюю неуверенность, что делает их более склонными к ним. Эмоциональная дисфункция. Подавленные или невыраженные жизненные эмоции перегружают мозг, который затем пытается высвободить их через кошмары.

Подавленные или невыраженные жизненные эмоции перегружают мозг, который затем пытается высвободить их через кошмары. Функция мозга. Исследование, опубликованное в 2019 году в JNeurosci, подчеркнуло участие правого полушария мозга в формировании ночных кошмаров, что часто связано с негативными эмоциями, например гневом.

Чем кошмары отличаются от плохих снов

Плохие сны, хоть и неприятны, не вызывают внезапное пробуждение и обычно являются отражением повседневных конфликтов или тревог. А вот ночные кошмары интенсивные и тревожные, а также вызывают внезапное пробуждение с четкой памятью о сне.

Ночные кошмары беспокоят многих людей, но почему они возникают и как ими управлять? / Фото rawpixel.com@freepik

Можно еще выделить ужасы – это сновидения, возникающие во время глубокого сна, обычно вскоре после засыпания. Их редко можно вспомнить после пробуждения. И они в основном связаны с физическими проявлениями, например крик или волнение.

Можно ли управлять ночными кошмарами

Управление ночными кошмарами требует проактивного подхода. Вот несколько стратегий, которые могут помочь.

Проговаривайте свои эмоции. Не держа чувства в себе, вы снижаете риск возникновения ночных кошмаров.

Не держа чувства в себе, вы снижаете риск возникновения ночных кошмаров. Управляйте стрессом. Это о техниках релаксации, медитации, дыхательных упражнениях и тому подобном, которые помогают успокоить ум и уменьшить тревогу.

Это о техниках релаксации, медитации, дыхательных упражнениях и тому подобном, которые помогают успокоить ум и уменьшить тревогу. Обратитесь к специалисту. Если вы страдаете от частых ночных кошмаров, решением может быть обращение к терапевту, что может помочь выявить и убрать причины, эмоциональные или психологические.

Если вы страдаете от частых ночных кошмаров, решением может быть обращение к терапевту, что может помочь выявить и убрать причины, эмоциональные или психологические. Спите по режиму. Режим, отказ от стимуляторов перед сном вроде кофеина и смартфонов, способствуют спокойному сну и помогают уменьшить количество кошмаров.

Режим, отказ от стимуляторов перед сном вроде кофеина и смартфонов, способствуют спокойному сну и помогают уменьшить количество кошмаров. Записывайте сны. Ведение дневника сновидений помогает анализировать и "разгадывать" кошмары. Перечитывание этих записей также помогает уменьшить их эмоциональное воздействие.

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