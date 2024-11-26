Почему у людей бывают кошмары, чем они отличаются от просто плохих снов и как ими управлять

26 ноября 2024, 23:39
Читати новину українською
Автор: Эдуард Хомченко

Ночные кошмары имеют очень разные корни. И на самом деле есть много возможных причин этих тревожных сновидений.

24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об основных из них. А о самых распространенных кошмарах и их значениях читайте по этой ссылке.

Смотрите также Эта ежедневная привычка не дает нам скучать – и именно это мешает нам быть счастливыми

Причины ночных кошмаров

  • Биологические факторы. Некоторые лекарства, например антидепрессанты или бета-блокаторы, а также некоторые неврологические заболевания увеличивают частоту ночных кошмаров. Более интенсивные сновидения также бывают у тех, кто бросает пить (злоупотреблять алкоголем).
  • Стресс и травмы. Повседневный стресс, травматические события или неосознанные эмоциональные раны из прошлого влияют на содержание сновидений и вызывают кошмары, которые кажутся очень реальными.
  • Генетические и личностные факторы. Некоторые люди имеют генетическую предрасположенность к ночным кошмарам или испытывают внутреннюю неуверенность, что делает их более склонными к ним.
  • Эмоциональная дисфункция. Подавленные или невыраженные жизненные эмоции перегружают мозг, который затем пытается высвободить их через кошмары.
  • Функция мозга. Исследование, опубликованное в 2019 году в JNeurosci, подчеркнуло участие правого полушария мозга в формировании ночных кошмаров, что часто связано с негативными эмоциями, например гневом.

Чем кошмары отличаются от плохих снов

Плохие сны, хоть и неприятны, не вызывают внезапное пробуждение и обычно являются отражением повседневных конфликтов или тревог. А вот ночные кошмары интенсивные и тревожные, а также вызывают внезапное пробуждение с четкой памятью о сне.

Ночные кошмары беспокоят многих людей, но почему они возникают и как ими управлять? / Фото rawpixel.com@freepik

Можно еще выделить ужасы – это сновидения, возникающие во время глубокого сна, обычно вскоре после засыпания. Их редко можно вспомнить после пробуждения. И они в основном связаны с физическими проявлениями, например крик или волнение.

Можно ли управлять ночными кошмарами

Управление ночными кошмарами требует проактивного подхода. Вот несколько стратегий, которые могут помочь.

  • Проговаривайте свои эмоции. Не держа чувства в себе, вы снижаете риск возникновения ночных кошмаров.
  • Управляйте стрессом. Это о техниках релаксации, медитации, дыхательных упражнениях и тому подобном, которые помогают успокоить ум и уменьшить тревогу.
  • Обратитесь к специалисту. Если вы страдаете от частых ночных кошмаров, решением может быть обращение к терапевту, что может помочь выявить и убрать причины, эмоциональные или психологические.
  • Спите по режиму. Режим, отказ от стимуляторов перед сном вроде кофеина и смартфонов, способствуют спокойному сну и помогают уменьшить количество кошмаров.
  • Записывайте сны. Ведение дневника сновидений помогает анализировать и "разгадывать" кошмары. Перечитывание этих записей также помогает уменьшить их эмоциональное воздействие.

Важное замечание! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для постановки диагноза или медицинских заключений. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях в сфере медицины. Но если Вам нужны установление диагноза или медицинская консультация, обязательно обратитесь к врачу.