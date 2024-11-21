Профессор Артур С. Брукс назвал виновника этой досадности и дал советы, как ее избежать. О чем речь – рассказывает 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Как наше счастье связано со смартфоном и почему надо практиковать скуку

Для многих людей счастье сводится к тому, чтобы накапливать маленькие удовольствия ежедневно или памятные события чуть реже. Это повышение на работе, выходные с друзьями, посещение концерта, покупка нового гаджета и тому подобное.

Этот рефлекс, который мы все имеем в повседневной жизни, казалось бы, безвредный. Но Артур С. Брукс, профессор Гарвардского университета, считает иначе. Для Брукса счастье определяется не как эмоция, а как направление. Важно двигаться вперед по траектории, которая нас устраивает и имеет смысл. Вот тут и возникают сложности.

Потому что мы мешаем нашему ежедневному прогрессу из-за этой привычки: поддаваться факторам, отвлекающим внимание. И, к сожалению, у нас под рукой есть идеальный инструмент для этого – наш смартфон.

Почему наш смартфон тормозит счастье? Нет, речь не идет о демонизации этого инструмента, который революционизировал нашу жизнь. А дело в том, что телефон мешает нам скучать, тогда как скука является фундаментальным рычагом для достижения счастья, говорит Брукс. Устраняя скуку, мы устраняем моменты глубоких размышлений о смысле нашего существования, рефлексии и самоанализа.

Профессор Гарварда объяснил, какая ежедневная привычка мешает нашему счастью и почему / Фото karlyukav@freepik

Для Брукса скучать означает позволить своему уму работать над важными вопросами, которые определяют ваше направление:

В чем смысл моей жизни?

Почему я здесь?

Ради чего я готов пожертвовать всем?

Эти вопросы не имеют простых или немедленных ответов, но они ведут к более глубокому пониманию себя и мира вокруг нас. И в этом как раз секрет счастья: находить личные ответы, которые позволяют нам развиваться, даже не понимая всего.

Итак, нужно практиковать скуку. Отложите свой телефон на день, это было бы круто. Или хотя бы 5 минут понаблюдайте за движением стрелок часов, посидите в тишине, созерцайте окружающий мир без всякой конкретной цели. Эти случайные практики позволят вам воссоздать моменты отдыха, необходимые для более глубоких размышлений.

Урок, который дает Брукс, прост: счастье не в легкой жизни, а в осмысленной. Постоянно быть занятым – не выход. Поэтому в следующий раз, когда у вас возникнет соблазн полистать что-то в телефоне, чтобы заполнить момент пустоты, сделайте противоположный выбор: отложите телефон, посмотрите в окно, позвольте своим мыслям улететь – и поприветствуйте скуку.