Новак раскрыл свою ежедневную программу, и с нее таки можно брать пример (в отличие от взглядов Джоковича на жизнь). 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.
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Фитнес-рутина Новака Джоковича: 6 краеугольных шагов
38-летний чемпион по теннису Новак Джокович имеет в активе 24 титула Grand Slam, 40 трофеев ATP Masters 1000 и 7 ATP Finals. Он до сих пор играет на топовом уровне и планирует продолжать побеждать.
Какого режима дня придерживается теннисист, имеют такую форму и такую цель? На этот вопрос он ответил сам, назвав 6 краеугольных шагов.
- Благодарность и медитация. Утро Новак встречает молитвой в форме выражения благодарности за то, что он жив и "имеет еще один шанс прожить этот день". Это задает тон для дня бесконечных возможностей.
- Гидратация. Утреннюю медитацию спортсмен никогда не пропускает, так же как и чашку теплой воды с лимоном и солью. Это его "гидратационная формула, чтобы пополнить все электролиты и минералы и набраться сил". Теплая вода помогает мягко стимулировать пищеварительную систему, лимон обеспечивает организм витамином С и антиоксидантами, а соль помогает пополнить электролиты.
Джокович раскрыл свою ежедневную программу, с которой может брать пример каждый / Фото AP
- Смузи и коктейли. Далее Джокович употребляет фрукты в форме смузи и соков, чтобы зарядиться витаминами. Его любимый – смузи из ягод и фиников, иногда с добавлением семян конопли и порошка маки. Финики богаты клетчаткой, антиоксидантами, калием, магнием и медью, а еще являются хорошим источником природных сахаров, дающих быстрый и длительный прилив энергии, необходимый спортсменам.
- Без кофеина. Новак избегает кофе, потому что кофеин может ускорять сердцебиение, усиливать тревожность и нарушать сон. Однако он не против зеленого чая.
- Постоянная активность. После утренней рутины Джокович отправляется на тренировку, даже если не должен. Это чтобы оставаться активным и находиться на свежем воздухе. Кроме тенниса, Новак любит плавать в море, велосипед, походы и бег. Нравятся ему также футбол, баскетбол и настольный теннис.
- Отдых. Важность отдыха Новак очень хорошо понимает. После активной части дня он посещает сауну, или наоборот – ложится в ледяную ванну. Сауны – для облегчения боли, расслабления и детоксикации, а ледяные ванны – чтобы уменьшить мышечную боль и воспаление.