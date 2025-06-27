Новак раскрыл свою ежедневную программу, и с нее таки можно брать пример (в отличие от взглядов Джоковича на жизнь). 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет подробнее.

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Фитнес-рутина Новака Джоковича: 6 краеугольных шагов

38-летний чемпион по теннису Новак Джокович имеет в активе 24 титула Grand Slam, 40 трофеев ATP Masters 1000 и 7 ATP Finals. Он до сих пор играет на топовом уровне и планирует продолжать побеждать.

Какого режима дня придерживается теннисист, имеют такую форму и такую цель? На этот вопрос он ответил сам, назвав 6 краеугольных шагов.

Благодарность и медитация. Утро Новак встречает молитвой в форме выражения благодарности за то, что он жив и "имеет еще один шанс прожить этот день". Это задает тон для дня бесконечных возможностей.

Утро Новак встречает молитвой в форме выражения благодарности за то, что он жив и "имеет еще один шанс прожить этот день". Это задает тон для дня бесконечных возможностей. Гидратация. Утреннюю медитацию спортсмен никогда не пропускает, так же как и чашку теплой воды с лимоном и солью. Это его "гидратационная формула, чтобы пополнить все электролиты и минералы и набраться сил". Теплая вода помогает мягко стимулировать пищеварительную систему, лимон обеспечивает организм витамином С и антиоксидантами, а соль помогает пополнить электролиты.

Джокович раскрыл свою ежедневную программу, с которой может брать пример каждый / Фото AP