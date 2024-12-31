Мотивационный спикер Мел Роббинс поделилась 5 простыми хаками, которые помогут вам выполнить свои новогодние обещания. 24 Канал со ссылкой на Express рассказывает подробнее.

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5 простых хаков, чтобы увеличить свои шансы на успех в выполнении новогодних обещаний

Если вы серьезно настроены, чтобы выполнить свои новогодние обещания, и чтобы изменения прижились, кое-что может вам помочь. Но перед этим убедитесь, что вы четко осознаете, что стоит за каждой из ваших целей. Вы должны знать, почему вы хотите достичь того, что хотите. Например, вы хотите бросить курить, чтобы иметь больше времени со внуками, когда они вырастут.

Какую бы цель вы не имели, первый хак в том, чтобы сделать ее видимой. Скажем, стикеры на зеркале в ванной комнате помогают. Так вы будете видеть свои цели в первую очередь утром и перед тем, как ложится спать вечером. Другой пример – если вы хотите заниматься спортом утром, то положите свою спортивную одежду на пол рядом с кроватью, чтобы она была у вас перед глазами. Поставив свои цели на видимое место, вы эффективно уменьшаете усталость от принятия решений, когда раздумываете, стоит браться за них или нет.

Скажем, стикеры на зеркале в ванной комнате помогают. Так вы будете видеть свои цели в первую очередь утром и перед тем, как ложится спать вечером. Другой пример – если вы хотите заниматься спортом утром, то положите свою спортивную одежду на пол рядом с кроватью, чтобы она была у вас перед глазами. Поставив свои цели на видимое место, вы эффективно уменьшаете усталость от принятия решений, когда раздумываете, стоит браться за них или нет. Второй хак – устанавливайте будильник на телефоне для конкретных целей. Для каждой цели.

Эксперт Мел Роббинс поделилась 5 простыми хаками, что помогут вам выполнить свои новогодние обещания / Фото freepik