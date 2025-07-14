Какой может быть обувь будущего: стильная коллаборация испанцев и японцев шокировала это лето

Issey Miyake представили коллекцию осень – зима 2025 – 2026, и среди нее людям бросилась в глаза одна неожиданная изюминка. Это коллаборация с Camper, которая создала модель обуви будущего.

На GQ убеждены, что это самая необычная обувь этого лета 2025 года. 24 Канал расскажет подробнее.

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Футуристический дизайн Camper x Issey Miyak захватил мир моды летом 2025: что о них известно?

Итак, Camper и Issey Miyake начали свое первое партнерство. И оно вылилось в громкий выпуск пары обуви, что является не просто необычной, но и даже странной.

В начале марта 2025 года японский бренд Issey Miyake представил новую коллекцию во время показа осень – зима 2025 – 2026. И уже там на нескольких моделях можно было увидеть футуристические, как бы их назвать наиболее метко, тапочки.

Примечательно, что они казались единым целым с образами, продолжая линию тела. Автор – Сатоши Кондо – за основу взял концепцию "A piece of cloth", "кусок ткани". Именно в этом и суть идеи новых Camper x Issey Miyake.

Эта модель способна изменить ваш взгляд на летнюю обувь / Смотрите фото Camper

То есть, да, эта обувь разработана в сотрудничестве японского и испанского брендов. Поэтому модель с названием Peu Form стала последним дополнением и к семейству Peu от Camper.

Форма обуви неструктурированная, она покрыта куском кожи, что окутывает и драпирует всю стопу, и таким способом она полностью приспосабливается к тому, кто ее носит. Обувь также можно носить просто как, мы все еще ищем лучшее слово, тапочки.

На самом деле все серьезно – эта модель является результатом синергии между основной моделью бренда обуви Camper для босых ног и привычным акцентом Issey Miyake на одежде, повторяющей линии человеческого тела.

Ее цвета в основном нейтральные – белый, черный или синий, и можно увидеть и красные версии или вставки. Эти Peu Form от Camper и Issey Miyake есть даже в высокой и низкой версиях.

И, без сомнения, это таки самая оригинальная обувь лета. Ох, возможно, даже всего 2025 года.