Как ваша обувь раскрывает вашу личность: интересная теория поведенческого психолога

Обувь, которую мы выбираем, может многое о нас рассказать. Более того, она влияет на то, как нас воспринимают другие люди. Почему стоит понимать эти влияния?

Поведенческий психолог Чжо Хеммингс утверждает, что успех на собеседовании или первом свидании может зависеть от вашей обуви. 24 Канал со ссылкой на Daily Star расскажет подробнее.

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Что ваша обувь рассказывает о вас, по словам психолога Хеммингс

Исследование компании Deichmann недавно показало, что на формирование суждения о человеке требуется менее минуты. При этом аж 93% из 2000 опрошенных считают, что первое впечатление является решающим, и существенную его часть составляет впечатление от обуви.

Исследование также осветило некоторые устойчивые стереотипы относительно обуви. Люди, например, верят, что кроссовки свидетельствуют о холодности носителя (45%), а стильные туфли подчеркивают историю успеха (36%).

Чжо Хеммингс говорит, что эти представления по большей части ошибочны, и стремится развеять их. Вот немного подробнее о том, о чем на самом деле рассказывает ваш выбор обуви.

О чем на самом деле говорит наша обувь – психолог развенчала стереотипы / Фото herbertwillkomm727786@vecteezy

Босоножки. Обувь, эквивалентна глубокому вдоху и пожиманию плечами. Вы без труда и с комфортом вписываетесь в любую среду – от пляжа до шопинга

Обувь, эквивалентна глубокому вдоху и пожиманию плечами. Вы без труда и с комфортом вписываетесь в любую среду – от пляжа до шопинга Классические туфли. Изысканный, фирменный знак уверенности, толерантности и непринужденности носителя.

Изысканный, фирменный знак уверенности, толерантности и непринужденности носителя. Туфли на платформе. Вы смелый, уверенный в себе и веселый человек. Такие туфли говорят: "Я высоко хожу, много говорю, и да, я буду танцевать на этом столе".

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