Как ваша обувь раскрывает вашу личность: интересная теория поведенческого психолога
- Поведенческий психолог Чжо Хеммингс убеждена, что выбор обуви влияет на первое впечатление, которое мы производим на других, и может повлиять на успех в социальных ситуациях.
- Недавнее исследование показало, что люди часто формируют стереотипы на основе обуви, например ассоциация кроссовок с холодностью, но Хеммингс попыталась развеять эти ложные представления.
Обувь, которую мы выбираем, может многое о нас рассказать. Более того, она влияет на то, как нас воспринимают другие люди. Почему стоит понимать эти влияния?
Поведенческий психолог Чжо Хеммингс утверждает, что успех на собеседовании или первом свидании может зависеть от вашей обуви. 24 Канал со ссылкой на Daily Star расскажет подробнее.
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Что ваша обувь рассказывает о вас, по словам психолога Хеммингс
Исследование компании Deichmann недавно показало, что на формирование суждения о человеке требуется менее минуты. При этом аж 93% из 2000 опрошенных считают, что первое впечатление является решающим, и существенную его часть составляет впечатление от обуви.
Исследование также осветило некоторые устойчивые стереотипы относительно обуви. Люди, например, верят, что кроссовки свидетельствуют о холодности носителя (45%), а стильные туфли подчеркивают историю успеха (36%).
Чжо Хеммингс говорит, что эти представления по большей части ошибочны, и стремится развеять их. Вот немного подробнее о том, о чем на самом деле рассказывает ваш выбор обуви.
- Босоножки. Обувь, эквивалентна глубокому вдоху и пожиманию плечами. Вы без труда и с комфортом вписываетесь в любую среду – от пляжа до шопинга
- Классические туфли. Изысканный, фирменный знак уверенности, толерантности и непринужденности носителя.
- Туфли на платформе. Вы смелый, уверенный в себе и веселый человек. Такие туфли говорят: "Я высоко хожу, много говорю, и да, я буду танцевать на этом столе".
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- Слингбэки. Вы шикарны и загадочны, любите немного гламура и запоминаетесь людям. Даже немного кружите головы своей непринужденной элегантностью.
- Байкерские ботинки. Они подчеркивают вашу индивидуальность и свидетельствуют об интересной жизни. Вы не воспринимаете глупостей от людей и можете стать настоящим другом.
- Ретро-кроссовки. Вы любите все ностальгическое – от музыки до фильмов, но независимы в своем мировоззрении. Вы скорее лидер, чем последователь, но искренни во всем, что делаете.