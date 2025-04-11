Як ваше взуття розкриває вашу особистість: цікава теорія поведінкової психологині

Взуття, яке ми обираємо, може багато про нас розповісти. Навіть більше, воно впливає на те, як нас сприймають інші люди. Чому варто розуміти ці впливи?

Поведінкова психологиня Чжо Геммінгс стверджує, що успіх на співбесіді чи першому побаченні може залежати від вашого взуття. 24 Канал із посиланням на Daily Star розповість докладніше.

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Що ваше взуття розповідає про вас, за словами психологині Геммінгс

Дослідження компанії Deichmann недавно показало, що на формування судження про людину потрібна менш як хвилина. При цьому аж 93% з 2000 опитаних вважають, що перше враження є вирішальним, і суттєву його частину складає враження від взуття.

Дослідження також висвітлило деякі стійкі стереотипи щодо взуття. Люди, наприклад, вірять, що кросівки свідчать про холодність носія (45%), а стильні туфлі підкреслюють історію успіху (36%).

Чжо Геммінгс каже, що ці уявлення здебільшого хибні, і прагне розвіяти їх. Ось трохи докладніше про те, про що насправді розповідає ваш вибір взуття.

Про що насправді говорить наше взуття – психологиня розвінчала стереотипи / Фото herbertwillkomm727786@vecteezy

Босоніжки. Взуття, еквівалентне глибокому вдиху і знизуванню плечима. Ви без зусиль та з комфортом вписуєтеся в будь-яке середовище – від пляжу до шопінгу

Взуття, еквівалентне глибокому вдиху і знизуванню плечима. Ви без зусиль та з комфортом вписуєтеся в будь-яке середовище – від пляжу до шопінгу Класичні туфлі. Вишуканий, фірмовий знак впевненості, толерантності та невимушеності носія.

Вишуканий, фірмовий знак впевненості, толерантності та невимушеності носія. Туфлі на платформі. Ви смілива, впевнена в собі та весела людина. Такі туфлі кажуть: "Я високо ходжу, багато говорю, і так, я буду танцювати на цьому столі".

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