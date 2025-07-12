Какие-то запахи считали оружием для соблазнения женщин, какие-то, например цветочные, связывали с романтикой и женственностью, но не было четкого распределения. Как и когда все изменилось, расскажет 24 Канал со ссылкой на Carrement Belle.

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Как духи изменили мужчин – и как мужчины меняли парфюмерную индустрию?

Какими были духи раньше? В античности и средневековье духи использовали мужчины и женщины одинаково, потому что главной их функцией была гигиена. Ну, немного еще медицина – духами маскировали неприятные запахи и защищались от болезней.

Только в конце XVII века революционизировал парфюмерию одеколон. И где-то в то же время использование духов женщинами стало более эстетическим, чем практическим. Для мужчин же самым популярным способом использования ароматизированных вод был ритуал после бритья.

Мужская парфюмерия, которая создала свои собственные коды и тенденции, появилась в начале ХХ века.

У 1889 году Эме Герлен выпустил композицию Jicky. Он впервые использовал синтетические ингредиенты, например ванилин, которые соединил с мускусом. Этот аромат пугал женщин, потому что был слишком сильным, однако быстро завоевал популярность среди мужчин.

И вот в 1904 году дом моды снова выпустил этот аромат, назвав его Mouchoir de Monsieur. Только был он уже с четким позиционированием – как сугубо мужской.

В ХХ век произошла настоящая революция в ароматах, да даже не одна / Коллаж 24 Канала фото Pexels и oiltherapycentral

Мужская парфюмерия медленно набирала популярность, и в 1930-х появились первые мужские туалетные воды. Это были свежие и пахучие жидкости в основном с ветивером и лавандой.

Взлет мужской парфюмерии произошел в 70-х. Мужчины уже не брали духи только для бритья, а для чего угодно. К туалетным водам на рынке добавились настоящие мужские духи.

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Мужчины перестали стремиться лишь к "чистому и свежему" запаху. Они захотели подчеркивать свою индивидуальность и выделяться с четко узнаваемыми ароматами.

У 1980-х годах мужчины переходят к мощным, стойким и насыщенным ароматам, которые подчеркивают мужественность.

А 90-е годы и выход из тени ЛГБТ-сообщества возвращают свежесть в мужские композиции.

После 2000-х же цикл завершился – набрала обороты метросексуальная тенденция, и мужчины перестали стесняться ухаживать за собой. Так вернулись к успеху унисекс-ароматы.

Сегодня разница между мужскими и женскими ароматами снова стала размытой. А современные мужчины стремятся к новым ароматам и не боятся выходить за пределы своей зоны комфорта.