Но погода иногда работает против нас, и дождь может немного усложнить соблюдение дресс-кода, а также может повредить вашу одежду и обувь, если вы неправильно ее подберете. А правильно – это добавить элементы, которые обеспечат защиту, но не повредят стилю.
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Как хорошо одеваться в офисе в дождливые дни
- Добавьте макинтош. Макинтоши могут стать отличным аксессуаром и даже выглядеть официально и уместно на работе, если правильно подобрать форму и цвет. Ищите макинтоши в форме тренчей, однотонных цветов, которые хорошо сочетаются с образом, который вы создаете. Выбирайте классические цвета, такие как черный, зеленый или темно-синий, если нужно выглядеть более нарядно, или же яркие для более повседневных оказий.
- Создайте завершенный образ. Макинтоши созданы для ношения на открытом воздухе и под дождем. Конечно, вы можете носить их вместо куртки, если хотите быть уверенными, что ваш образ будет завершенным и целостным, когда вам придется его снять. Если ваш макинтош намокнет, вам придется его куда-то повесить, поэтому ваш образ должен выглядеть хорошо и без него. Поэтому подумайте о пропорциях, цветах и всех остальных элементах.
В дождь добавьте к одежде элементы, которые обеспечат защиту от воды, но не повредят стилю / Фото freepik
- Избегайте деликатных материалов, которые может повредить вода. Есть материалы, которые портятся, если намокнут, например, кашемир или замша. Поэтому если вы в сезоне дождей или в городе, где дождь может пойти неожиданно, вам нужно рассмотреть другие материалы, которые являются более устойчивыми и не окрасятся или не повредятся от воды. Это поможет защитить одежду и ее долговечность.
- Вездеходная обувь. Ваша обувь не будет защищена макинтошем или зонтом, поскольку она контактирует с землей и может пострадать от луж или брызг. Как и в случае с одеждой, избегайте деликатных материалов, светлой обуви, которая может испачкаться или пропускает воду. Вы можете выбрать хорошую пару ботинок, кроссовок или туфель, но из правильного материала, и даже обработать их водоотталкивающим средством.
- Подумайте о полезных аксессуарах. Ваши аксессуары могут помочь защититься от дождя. Например, рюкзак из водонепроницаемого материала сохранит ваши вещи сухими (что очень важно, если вы носите важные бумаги или компьютер), кепка защитит лицо, а зонт – ну, что сможет.