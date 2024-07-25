Но погода иногда работает против нас, и дождь может немного усложнить соблюдение дресс-кода, а также может повредить вашу одежду и обувь, если вы неправильно ее подберете. А правильно – это добавить элементы, которые обеспечат защиту, но не повредят стилю.

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Как хорошо одеваться в офисе в дождливые дни

Добавьте макинтош. Макинтоши могут стать отличным аксессуаром и даже выглядеть официально и уместно на работе, если правильно подобрать форму и цвет. Ищите макинтоши в форме тренчей, однотонных цветов, которые хорошо сочетаются с образом, который вы создаете. Выбирайте классические цвета, такие как черный, зеленый или темно-синий, если нужно выглядеть более нарядно, или же яркие для более повседневных оказий.

Макинтоши могут стать отличным аксессуаром и даже выглядеть официально и уместно на работе, если правильно подобрать форму и цвет. Ищите макинтоши в форме тренчей, однотонных цветов, которые хорошо сочетаются с образом, который вы создаете. Выбирайте классические цвета, такие как черный, зеленый или темно-синий, если нужно выглядеть более нарядно, или же яркие для более повседневных оказий. Создайте завершенный образ. Макинтоши созданы для ношения на открытом воздухе и под дождем. Конечно, вы можете носить их вместо куртки, если хотите быть уверенными, что ваш образ будет завершенным и целостным, когда вам придется его снять. Если ваш макинтош намокнет, вам придется его куда-то повесить, поэтому ваш образ должен выглядеть хорошо и без него. Поэтому подумайте о пропорциях, цветах и всех остальных элементах.

В дождь добавьте к одежде элементы, которые обеспечат защиту от воды, но не повредят стилю / Фото freepik