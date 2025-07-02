Оля Полякова обнажилась на камеру с благотворительной целью: горячие фото для Playboy

Певица Оля Полякова поделилась со своими подписчиками фото для журнала Playboy. Эффектные кадры сделали на фоне французской Ривьеры, и они такие же роскошные, как и сама исполнительница. А еще они помогли нашим защитникам.

Кадрами для журнала Оля Полякова поделилась в своем инстаграме, передает 24 Канал. Также исполнительница объяснила, что идея фотосессии – не просто продемонстрировать себя с минимальным количеством одежды.

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Фотосессия для Playboy с благотворительной целью

Как отметила Оля Полякова, фотосессия не только о силе женской красоты, а также самоуверенность. Также во время презентации апрельского номера Playboy провели благотворительное событие. Во время него певица смогла собрать 10 тысяч долларов донатов собрать 10 тысяч долларов донатов во время аукциона благотворительных ужинов с ней.

Собранные исполнительницей средства передали в фонд "Светлый". Он займется покупкой критически необходимого микроавтобуса для одного из подразделений 101-й отдельной бригады ВСУ. Наши защитники будут использовать его на Донецком направлении для перевозки личного состава, имущества, а также обеспечения логистики в зоне боевых действий.

Сейчас я делаю то, что умею лучше всего: поддерживаю, помогаю, использую свою популярность, чтобы привлекать внимание к важным вещам,

– отметила артистка.

Оля Полякова также уверенно высказалась о своей сексуальности. Она подчеркнула, что для нее, как для артистки, сцена – территория игры. И что образ королевы ночи – часть ее, но он не определяет певицу полностью.

В жизни я совсем другая: без макияжа, в пижаме, готовлю дома еду или читаю книжку. Но знаешь что? Сексуальность – не только внешность. Это состояние, энергия, харизма. Ты можешь быть в джинсах и свитере и оставаться самой сексуальной женщиной в мире,

– подчеркнула Оля Полякова.

Горячие фото Оли Поляковой для Playboy



Оля Полякова снялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова снялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова снялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова снялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова снялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова снялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова снялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова снялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова снялась для Playboy / Фото Playboy



Оля Полякова снялась для Playboy / Фото Playboy

Эффектные кадры певицы не на шутку взбудоражили пользователей сети. Они оставили немало комментариев, воспевая красоту Оли Поляковой:

"Памела отдыхает. Оля Полякова просто огонь. Шикарная";

"Что то за Playboy, что все самое интересное спрятано?";

"Невероятно красивая и талантливая Оля. Показывает, как можно выглядеть независимо от возраста, и как женственностью можно еще принести пользу страна";

"Это поджог. Какая же вы красавица, Оля. Когда-то благодаря вам я перестала стесняться своих 180 сантиметров роста и начала с гордостью носить каблуки. Спасибо, что вы есть";

"Оля, снимки роскошные! Однако инициатива, прописана в заметке, делает их еще горячее";

"Какая звездочка! Самая красивая женщина украинского шоу-бизнеса!".

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Пользуясь случаем, призываем вас присоединиться к сбору нашего фонда. Мы собираем на Nissan Navara для 42 ОМБр. Она необходима защитникам, которые уже более двух лет на горячих участках фронта: Бахмут, Харьковщина, а сейчас – на Торецком направлении. Цель – 512 тысяч гривен. Напомним, что каждая ваша гривна важна!