И хотя девушку щедро засыпают комплиментами, когда дело доходит до свиданий, то начинаются трудности, пишет 24 Канал со ссылкой на The Daily Star. Потому что мало мужчин готовы строить отношения с девушкой, которая может быть существенно выше их.

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Ее рост стал настоящим проклятием

Так, Мари рассказала о парне, который, буквально сбежал, потому что не смог с ней найти общий язык.

Мы некоторое время общались онлайн. Разговор шел гладко, и казалось, что между нами установилась настоящая связь. Но когда мы наконец встретились на нашем первом свидании, он был не рад, что я намного выше него. Кажется, он был примерно 170 сантиметров, а я – более 190 сантиметров,

– заметила она.

Девушка вспомнила, что этот человек взглянул на нее, покачал головой и сказал, что у него чрезвычайное семейное дело и ушел. И это при том, что у них был план на весь вечер – ужин и поход в кино. Впрочем, закончилось свидание молниеносно быстро.

Мари выделяется своим ростом / Фото из инстаграма Мари

Обратим внимание! За Мари в инстаграме следят более 2,6 миллиона человек. Сама модель утверждает, что в год зарабатывает около 10 миллионов долларов.

Модель призналась, что проблемы со свиданиями снова сделали ее "неуверенной". А после грубой встречи с мужчиной она прекратила встречаться на три года.

Соцсети вернули ей уверенность

Она начала активно вести социальные сети. Вместе с тем возросла поддержка от ее поклонников. И все это помогло Мари восстановить ее уверенность.

Теперь она с огромным удовольствием демонстрирует всем свой рост. Интересно, что ее не пугают парни, ниже ростом. Более того, она уверяет, что встречалась с парнями ростом 170 – 175 сантиметров, ведь ей "безразличен рост".

В то же время девушка признается, что рост вызывает определенные проблемы в жизни. К примеру, она часто оказывается на заднем сиденье на водных горках, бронирует места у прохода в самолетах. Оно и не удивительно, ведь свои длинные ноги она должна куда-то деть.

Девушка больше не стесняется своего роста и умышленно подчеркивает его: смотрите видео

Более того, шопинг – то еще испытание. Ей чрезвычайно сложно найти джинсы под свою фигуру. Поэтому она частенько обращается к портным, что ей шили одежду на заказ с учетом фигуры Мари.

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И их Мари удалось монетизировать свою прежнюю неуверенность, она остается сдержанной, когда речь идет о романтических отношениях. Вместе с тем Мари научилась признавать свою уникальность. А также заметила, что на нее пялятся, куда бы она ни пошла.