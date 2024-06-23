Солнечный свет также ускоряет распад ароматов своим ультрафиолетом. Плюс нестабильность температурных колебаний может превратить ваш любимый аромат в непонятное варево. Не помогает и влажность. Так что даже самые роскошные ароматы имеют срок годности.

Смотрите также 100 лет за 1 минуту: история мужских причесок в милом ностальгическом видео

5 четких индикаторов конца срока годности одеколона

Изменение аромата. Обоняние – мощный инструмент. Просроченные духи или одеколоны ваш нос часто распознает лучше всего остального. Одним из самых очевидных признаков окончания срока годности духов является заметное изменение их аромата. То, что когда-то было восхитительным букетом душистых нот, теперь может излучать несвежий или неприятный запах. Обратите внимание на яркие верхние ноты, которые могли притупиться, или на богатые базовые ноты, которые потеряли глубину, в результате чего аромат потерял свою первоначальную привлекательность. Эти изменения в аромате могут быть едва заметными или резкими, но это четкий показатель того, что парфюм пережил свой расцвет и больше не пригоден для использования.

Обоняние – мощный инструмент. Просроченные духи или одеколоны ваш нос часто распознает лучше всего остального. Одним из самых очевидных признаков окончания срока годности духов является заметное изменение их аромата. То, что когда-то было восхитительным букетом душистых нот, теперь может излучать несвежий или неприятный запах. Обратите внимание на яркие верхние ноты, которые могли притупиться, или на богатые базовые ноты, которые потеряли глубину, в результате чего аромат потерял свою первоначальную привлекательность. Эти изменения в аромате могут быть едва заметными или резкими, но это четкий показатель того, что парфюм пережил свой расцвет и больше не пригоден для использования. Изменение цвета. Цвет духов может дать ценную информацию об их свежести и качестве. Со временем под воздействием света, воздуха и температурных колебаний жидкость может менять цвет. Некогда прозрачные духи могут потемнеть или стать мутными, что свидетельствует о химических реакциях. Некоторые духи естественно темнеют с возрастом, но значительное изменение цвета указывает, что аромат, скорее всего, испортился.

Обратите внимание на эти индикаторы, чтобы знать, когда уже пора покупать новые духи / Фото drobotdean@freepik