Эксперт по вождению назвал одну из самых распространенных ошибок во время заправки авто

Популярный автомобильный блогер предостерегает водителей никогда не допускать простых ошибок на заправке. Они могут иметь разрушительные последствия для их автомобиля.

Автомобильный эксперт обратился к своим подписчикам, чтобы предостеречь водителей никогда не допускать самых распространенных ошибок при посещении АЗС. Они, как пишет 24 Канал, могут привести к большим счетам за ремонт.

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Распространенная ошибка на заправке

Брайан Рейдер ведет ютуб-канал "Регулярные обзоры автомобилей", где публикует видео, в которых он тестирует широкий спектр новых и классических моделей. А также делится советами, чтобы помочь зрителям избежать дорогих счетов за ремонт.

В коротком видео Брайан призывает автомобилистов прекратить заливать топливо в бак автомобиля, если курок насоса не срабатывает.

Если вы заправляете свою машину таким образом, вы болван. Никогда так не делайте. Если вы заправляете машину и слышите щелчок, остановитесь сразу же. Не говорите: "О, я добавлю еще немного газа (бензина – Gentleman 24) и не нажимайте (на курок – Gentleman 24) снова",

– замечает он.

В чем проблема? Есть небольшое сливное отверстие. И если вы наливаете слишком много топлива, то буквально нарушаете вентиляцию топливного бака.

Заправляя автомобиль бензином или дизельным топливом, водители почти всегда замечают, что бензонасос щелкает, когда уровень топлива в баке достигает самого высокого рекомендованного уровня.

Как не нужно заправлять авто: смотрите видео

В этот момент водители не должны поддаваться соблазну добавить еще немного горючего, которое останется в заливной горловине автомобиля. Это может привести к тому, что топливо нагреется и расширится, в результате чего избыток бензина или дизельного топлива будет вытолкнут.

Если это происходит, может начать развиваться широкий спектр проблем, затрудняющих запуск двигателя, увеличивающих выбросы, а на приборной панели появляется индикатор "проверьте двигатель".

Стоит ли заправлять меньше?

Позже в видео Брайан подчеркнул, что проблемы, вызванные вредной привычкой, безусловно, перевешивают преимущества. В то же время он рекомендует заправлять в бак только столько горючего, сколько нужно, и регулярно дозаправляться.

Однако, хотя водители могут создать серьезные проблемы, переполнив бак, многие автомобильные эксперты предполагают, что подобные проблемы могут возникнуть, если водители заливают недостаточно горючего.

Водители, которые заправляют лишь несколько литров при каждом посещении АЗС, рискуют повредить топливный насос. Он обычно охлаждается из-за того, что окружен жидкостью.

Если он выйдет из строя из-за перегрева, двигатель начнет быстро терять мощность или глохнуть, прежде чем полностью остановится, поскольку к силовому агрегату не будет поступать достаточно топлива.

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Будьте ответственными и заботливыми к собственному авто. Помните, что важно не только топливо, которым вы его заправляете, но и то, как вы это делаете.