А какой смысл платить больше за престижный автомобиль, постоянно оставляющий вас на обочине дороги или обременяющий крупными счетами за ремонт? 24 Канал благодаря yahoo приводит перечень марок, на которые стоит взглянуть внимательнее.
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Какие престижные авто могут оставлять своих владельцев на обочине из-за недостатков двигателей
Автолюбители могут бесконечно рассказывать о почти идеальной надежности определенных автопроизводителей. На самом же деле едва ли не все бренды имеют недостатки в работе двигателей. Вот и эти 5 марок очень уважаемые – однако их двигатели, говорят, не слишком надежны.
- Вам не понадобится много времени, чтобы найти жалобы на двигатели BMW в интернете. Водители знают, что модели с дизельными двигателями N47 и турбированными N63 V8 имеют серьезные проблемы с надежностью, варьирующиеся от выхода из строя цепи газораспределительного механизма до чрезмерного потребления масла. По данным CarEdge, вероятность того, что BMW потребует капитального ремонта в течение первых 10 лет эксплуатации, составляет 45,89%. Это на 10,8% хуже, если сравнивать с другими автопроизводителями в этом перечне.
- Jeep редко считают роскошным брендом, но он дорого стоит – и на рынках новых, и подержанных автомобилей. Созданные для покорения сложных местностей, двигатели Jeep не всегда были такими же надежными, как их внедорожные возможности. По меньшей мере три модели (Wrangler, Grand Cherokee и Grand Cherokee L) попали в список наименее надежных машин 2024 года по версии Consumer Reports. Среди самых распространенных жалоб на двигатель – частые утечки масла и воды, засорение топливных форсунок и то, что HotCars называет "предсмертным колебанием".
Не все бренды имеют недостатки в работе двигателей, даже супертоповые / Фото DrazenZigic@freepik
- Когда-то давно Mercedes-Benz делал автомобили, которые служили десятилетиями. Вы все еще можете увидеть старые MB, которые проехали сотни тысяч миль. Да и сейчас вы встретите фанатов, которые будут защищать новые модели, однако нельзя отрицать поломки болтов головки блока цилиндров двигателей M156 V8, используемых в моделях AMG, а также проблемы с балансирным валом и шестерней холостого хода в M272 и M273.
- "Почему два владельца Land Rover не поздоровались на работе? Они уже позавтракали вместе в ремонтной мастерской". Эта шутка на сайте HotCars подтверждает, что компания изменила ориентиры, сосредоточившись на роскоши, а не на долговечности. Владельцы сообщают о проблемах с 5-литровыми двигателями V8, среди которых преждевременный износ цепей и натяжных роликов. По данным RepairPal, средний владелец Land Rover посещает ремонтную мастерскую примерно 0,7 раза в год для внепланового ремонта. Общий средний показатель по авто – 0,4.
- Инженерное совершенство Audi (как и BMW или Mercedes-Benz) не освобождает и эту марку от проблем с надежностью двигателей. Недавно Volkswagen удовлетворил коллективный иск по устранению дефектов поршней в двигателе 2.0T TFSI, выявленных в некоторых моделях Audi, которые вызывали чрезмерное потребление масла и значительные повреждения двигателя.