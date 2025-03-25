Коротко говоря, ваши духи влияют на то, как вас воспринимают люди вокруг и что они о вас думают. Рассказываем подробнее на 24 Канале со ссылкой на GQ.

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Неправильно подобранные духи могут добавить вам лет

Скажем, слишком сильные духи могут создать впечатление, что вы не считаетесь с другими, а особенно узнаваемые ароматы могут сделать вас более привлекательным или интересным человеком. К сожалению, некоторые духи также могут добавить вам лет.

Эксперт по ароматам Ник Гилберт объяснил, что духи проходят цикл смены поколений. То есть духи, которые в тренде в один момент, могут быть не в тренде в другой, и если вы пользуетесь теми, которые ассоциируются с другим десятилетием или поколением, они могут заставить вас пахнуть более старым, чем вы есть.

Есть ароматы, которые сегодня не считают современными, или их ингредиенты создают ощущение зрелости, даже старости. Это не означает, что использование духов приведет к появлению морщин или седины, просто они могут иметь "старый" аромат.

Духи влияют на то, как вас воспринимают люди вокруг – это касается и возраста / Фото thanuthattaphong@vecteezy

Какие духи делают человека старше? Сейчас это тяжелые ароматы, что слишком сильно напоминают о прошлых тенденциях. Например, духи, характерные для 1980-х. А также определенные ароматы, которые имеют тенденцию "старить", поэтому, что их считают ароматами пожилых.

Вот примеры ароматов, которых стоит избегать:

Гвоздика . Вызывает противоречивые мнения, люди либо любят его, либо ненавидят до крайности.

. Вызывает противоречивые мнения, люди либо любят его, либо ненавидят до крайности. Роза . Вызывает ностальгию, ассоциируется с бабушками или дедушками.

. Вызывает ностальгию, ассоциируется с бабушками или дедушками. Древесные тона. Дают ощущение зрелости, но иногда чрезмерное.

тона. Дают ощущение зрелости, но иногда чрезмерное. Пачули . Ассоциируется с ароматами 60-х годов.

. Ассоциируется с ароматами 60-х годов. Тальк . Старомодный аромат, напоминает цветы, такие как фиалка.

. Старомодный аромат, напоминает цветы, такие как фиалка. Мускусные ароматы. Были популярными в 1970-х.

А какие духи придают нам молодой и современный вид? Это чистые, свежие, легкие и яркие ароматы.