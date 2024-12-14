Ярые рыбаки не берутся за удочку без четкого плана. И этим планом может стать рыбацкий календарь, который помогает определить, какой день будет результативный, а в какой лучше к воде не идти. 24 Канал, ссылаясь на портал Cathing Times, подготовил календарь рыбака на 2025 год, который будет вам полезен!
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Обратим внимание! Если у даты висит грустный крючок, то это означает, что день неудачный для рыбалки. А вот рыба с разинутым ртом свидетельствует, что вас ожидает хороший улов. Рыба с крючком – признак того, что будет клевать в этот день лучше всего. В остальные дни можно рыбачить, но не стоит ожидать чего-то нереального.
Календарь рыбака на 2025 год
Календарь рыбака на январь 2025 года / Инфографика Cathing Times
Зимой, в частности в январе, рыбаки также могут рассчитывать на улов. Здесь главное обратить внимание на дни, когда будет клевать и те, когда лучше уделить внимание переборке инвентаря.
- Удачные дни: 1, 28, 29, 30, 31 января;
- Неудачные дни: 21, 22, 23 января.
Календарь рыбака на февраль 2025 года / Инфографика Cathing Times
В феврале неудачных дней не будет. Зато удачные, когда активно будет клевать, придутся на конец месяца. В то же время призываем быть ответственными и помнить о безопасности на воде. Если вы пробиваете прорубь, то выбирайте место, где льда много и минимальные шансы провалиться под лед.
- Удачные дни: 26, 27 и 28 февраля.
Календарь рыбака на март 2025 года / Инфографика Cathing Times
В начале весны удачных дней для рыбалки станет еще больше. Причем, в марте "зеленые" будут как в начале месяца, так и в конце. Что касается неудачных дней, то таких не будет.
- Удачные дни: 1, 2, 27, 28, 29, 30 и 31 марта.
Календарь рыбака на апрель 2025 года / Инфографика Cathing Times
Апрель обещает быть не менее успешным в плане улова. Вас ожидают не только удачные дни, но и очень-очень удачные. Тогда будет клевать так, что вы и моргнуть не успеете.
- Удачные дни: 26, 27, 28, 29, 30 апреля.
Календарь рыбака на май 2025 года / Инфографика Cathing Times
В мае ваша удочка также не будет скучать. Ходить на рыбалку можно будет как в начале месяца, так и в конце. Результаты однозначно вас порадуют и будут вдохновлять на будущий улов.
- Удачные дни: 1, 2, 12, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 мая.
Календарь рыбака на июнь 2025 года / Инфографика Cathing Times / Инфографика Cathing Times
Июнь также будет активным месяцем для тех, кто обожает рыбалку. Первую четверть месяца можно будет провести у воды, но не стоит ожидать фантастических результатов. Зато в конце будет активно клевать.
- Удачные дни: с 9 по 14 июня и с 23 по 28 июня.
Календарь рыбака на июль 2025 года / Инфографика Cathing Times
Июль также будет удачным месяцем для рыбалки. Подготовьте свои удочки и солнцезащитные средства, ведь у воды вы можете провести не один час. И не потому, что будет плохо клевать, а потому, что азарт может взять верх.
- Удачные дни: с 9 по 13 июля и с 21 по 29 июля.
Календарь рыбака на август 2025 года / Инфографика Cathing Times
В августе удачных дней будет немного меньше, но это не значит, что вы не будете рыбачить. Результативной будет вторая половина месяца. Что касается первой, то можно будет больше времени посвятить друзьям и родным
- Удачные дни: 9, 10, 11 августа, с 19 по 26 августа.
Календарь рыбака на сентябрь 2025 года / Инфографика Cathing Times
Рыбалка в сентябре принесет вам удовольствие и желаемые результаты. Вас ожидает несколько хороших дней в начале месяца и более недели – в конце.
- Удачные дни: 8, 9 сентября и с 18 по 25 сентября.
Календарь рыбака на октябрь 2025 года / Инфографика Cathing Times
А уже в октябре стоит быть готовыми к тому, что будут те дни, когда удочку стоит отложить. В то же время будут также дни, когда рыбачить вы сможете, хоть и с меньшим уловом.
- Удачные дни: с 19 по 23 октября.
- Неудачные дни: 29, 30, 31 октября.
Календарь рыбака на ноябрь 2025 года / Инфографика Cathing Times
Что же касается ноября, то прятать удочки не спешите. Правда, в конце месяца следует быть готовыми, что домой вы будете возвращаться без улова. Как бы там ни было, но и несколько удачных дней вас ожидает тоже.
- Удачные дни: 19, 20, 21 ноября.
- Неудачные дни: 28, 29, 30 ноября.
Календарь рыбака на декабрь 2025 года / Инфографика Cathing Times
Если же говорить о декабре, то неудачных дней здесь тоже несколько. Правда, они в первой половине месяца. Зато во второй половине нас ожидает несколько дней, когда рыбалка будет приносить желаемые результаты.
- Удачные дни: 19, 20 декабря
- Неудачные дни: 11, 12, 13 декабря.
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Сохраните себе годовой календарь рыбака. Он однозначно понадобится вам тогда, когда вы захотите взять удочку и половить рыбу.