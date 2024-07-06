Сэмми Пури прибыл в Америку как беженец из Ирана в конце 1990-х при поддержке церкви, которая спонсировала его и помогла устроиться на работу уборщиком в больницу Нэшвилла.

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История Сэмми Пури подтверждает американскую мечту

Имея ограниченные финансовые возможности, Пури все же смог сэкономить 1000 долларов и приобрести Toyota Camry 1989 года выпуска. Автомобиль стал и его домом.

Я парковался возле Wal-Mart, который в то время был единственным местом, которое работало 24 часа. Там паркуются работники, поэтому я мог спокойно спать. Я ходил в спортзал, чтобы принимать душ и быть готовым идти на работу,

– рассказал мужчина.

Впоследствии Пури начал работать в сфере общественного питания, в частности Burger King и Subway. Когда его жена забеременела, мужчина решил начать собственный бизнес.

В партнерстве с зятем Пури купил эвакуатор. Он ходил в автосалоны, чтобы найти работу по перевозке автомобилей, работая 14 – 15 часов в сутки. В 2005 он основал компанию BBB Auto Sales.

Пури с зятем купили эвакуатор и начали бизнес / Фото USA Today

Прибыль позволила Пури заняться инвестициями в недвижимость. Сейчас 60% своего времени он уделяет недвижимости, а 40% – управлению дилерским центром.

Пури собрал впечатляющую многомиллионную коллекцию экзотических спортивных автомобилей престижных брендов Porsche, Ferrari, Lamborghini, Pagani и Bugatti. Например, его Bugatti Chiron Pur Sport 2022 года стоит более 3 миллионов долларов.

Я не употребляю наркотики, не играю в азартные игры, я ничего не делаю. Мое единственное хобби – автомобили,

– признался Пури.

Впрочем, в истории Пури, кроме его коллекции автомобилей, важнее другой нюанс – его трудовая этика:

Самым важным для меня было никогда не сдаваться. Никогда не кидать. Продолжать работать. Будьте целеустремленными. Записывайте все свои цели. Я записываю все, что хочу сделать, и очень много работаю.

Сэмми Пури и его элитные машины / Фото USA Today