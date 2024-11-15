Бурбон дарит свет: ученые нашли гениальное использование отходов его производства

Казалось бы, что общего между бурбоном и возобновляемой энергетикой. Но ученые недавно рассказали, что их объединяет гораздо больше, чем мы можем себе представить.

Ученые из Университета Кентукки поразили мир. Они обнаружили, что барда – побочный продукт производства бурбона – может быть использована для возобновляемой энергетики. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Science Direct.

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Где бурбон, там и возобновляемая энергетика

Как выяснили ученые, соответствующий органический материал – отнюдь не мусор. Он имеет все шансы стать ценным источником биогаза. Более того, его можно будет использовать, чтобы отапливать дома или поставлять им электроэнергию.

Как использовали барду раньше? После того, как зерно перегнали в бурбон, остатками в основном кормили скот. Правда, в Кентукки произошел определенный перекос: поголовье рогатого скота сократилось, а вот производство бурбона возросло. Поэтому появилась потребность в том, чтобы отходы нужно было утилизировать по-новому.

Именно поэтому ученые сделали интересное предложение. Они говорят, что можно воспользоваться анаэробным сбраживанием. Говорится о процессе, во время которого органические вещества разлагаются без доступа воздуха микроорганизмами.

Что мы имеем в результате? Образуется биогаз. А его состав в основном – метан и углекислый газ. Сам же метан можно использовать по-разному. В частности, для отопления или производства электроэнергии.

Из отходов производства бурбона можно будет получить зеленую энергию / Фото janoon028

Что продемонстрировало исследование? Оказывается, на количество производимого биогаза непосредственно влияет сам состав барды. То есть мы можем получить больше или меньше биогаза в зависимости от того, какое зерно использовали для производства бурбона. С помощью этого открытия ученых винокурни имеют возможность эффективнее использовать отходы производства. А еще они имеют шанс снизить зависимость от источников энергии, к которым мы привыкли.

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В то же время следует понимать, что это лишь исследование. И никто не может гарантировать, что использование барды может в какой-то момент заменить привычные источники энергии. Но оно дает возможность производителям бурбона задуматься над тем, чтобы их производства имели также положительное влияние на именно сферу возобновляемой энергетики.