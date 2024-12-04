Тревожные звоночки для отношений: 5 признаков того, что вас больше не любят

Немного есть более сложных эмоционально ситуаций, чем осознание того, что человек, которого вы любите, больше не испытывает к вам тех же чувств. Это может разбить сердце.

И хотя смириться с этим очень трудно – нужно признать реальность. А для этого надо знать несколько ее признаков, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Вот 5 индикаторов того, что отношения подходят к концу

Итак, как узнать, что вас больше не любят, а главное – является ли ваше осознание обоснованным, или это просто игры разума? Вот 5 признаков, что часто являются надежными индикаторами конца отношений.

Человек перестает заботиться о вас. Было время, когда он хотел знать о вас все: ваши мысли, взгляды, желания, как прошел ваш день, что вы хотели поесть – а теперь его все меньше и меньше волнует то, что с вами происходит. Он становится менее вовлеченным в вашу жизнь, и это часто является признаком того, что его чувства изменились.

Было время, когда он хотел знать о вас все: ваши мысли, взгляды, желания, как прошел ваш день, что вы хотели поесть – а теперь его все меньше и меньше волнует то, что с вами происходит. Он становится менее вовлеченным в вашу жизнь, и это часто является признаком того, что его чувства изменились. Человек проводит много времени вне дома. Если он не бывает дома или не придает такого значения тому, чтобы быть рядом с вами, как раньше, это может свидетельствовать о том, что он разлюбил или в процессе. Если он проводит много времени вне дома, это может быть отчасти потому, что дом больше не кажется ему счастливым местом, и что он не хочет находиться с вами в одном пространстве.

Смириться с тем, что вас больше не любят, очень трудно – но нужно признать реальность / Фото bristekjegor@freepik