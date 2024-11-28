Хотя, казалось бы, это должно быть время любви, счастья и семьи. 24 Канал со ссылкой на GQ рассказывает подробнее.

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Почему Рождество становится последним праздником многих пар

По мнению психологов и экспертов по отношениям, в предрождественские и послерождественские недели большинство людей испытывают больший стресс, чем обычно. Там в корзине проблем и увеличение расходов, и вал семейных и профессиональных обязательств, и даже ощущение, что год закончился, а толку с него – ноль.

Все это, как ни прискорбно, может подтолкнуть человека к принятию кардинальных решений, вплоть до полного изменения своей жизни. И может оказаться, что среди того, что нужно изменить, окажутся отношения.

С другой стороны, если вы не были со своей второй половинкой очень долго, на Рождество пара может оказаться под угрозой неудачного знакомства с семьей. Ведь давление, связанное с официальной презентацией семьи, может заставить кого-то или даже вас сбежать от нее.

В предрождественские и послерождественские недели большинство людей испытывают больший стресс, чем обычно / Фото freepik

Далее – приближение Нового года, а вместе с ним и обещания, которых нужно придерживаться с 1 января. Они на самом деле могут иметь большое влияние на отношения. Потому что почему-то часто так получается, что пообещать – это одно, а соблюсти – совсем другое.

В это время обычно люди еще и подводят итоги года, а 2024 не был простым. Они думают о том, что хотят изменить, улучшить или добавить в свою жизнь, а также ставят под сомнение свою романтическую ситуацию: "Тот ли это союз, которого я хочу? Это ли любовь всей моей жизни?" И ответы иногда могут быть такими, которых вы не ожидаете.

Все это дает ответ на вопрос, почему многие пары расстаются на Рождество. Общим для всех них является то, что перед Рождеством есть вещи, которые дают сбой. Это может быть общение, поддержка, разногласия, которые почему-то усиливаются и тому подобное.

Конечно, маловероятно, что два человека, особенно взрослых, расстанутся в декабре только из-за какого-то давления. Признаки проблем, вероятно, были месяцами, но их не замечали. Однако при честном, искреннем и глубоком разговоре до разрыва может и не дойти.