Тривожні дзвіночки для стосунків: 5 ознак того, що вас більше не кохають

Небагато є складніших емоційно ситуацій, ніж за усвідомлення того, що людина, яку ви кохаєте, більше не відчуває до вас тих самих почуттів. Це може розбити серце.

І хоча змиритися з цим дуже важко – потрібно визнати реальність. А для цього треба знати кілька її ознак, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Ось 5 індикаторів того, що стосунки добігають кінця

Отже, як дізнатися, що вас більше не кохають, а головне – чи ваше усвідомлення є обґрунтованим, чи це просто гра розуму? Ось 5 ознак, що часто є надійними індикаторами кінця стосунків.

Людина перестає піклуватися про вас. Був час, коли вона хотіла знати про вас все: ваші думки, погляди, бажання, як пройшов ваш день, що ви хотіли поїсти – а тепер її все менше і менше хвилює те, що з вами відбувається. Вона стає менш залученою у ваше життя, і це часто є ознакою того, що її почуття змінилися.

Був час, коли вона хотіла знати про вас все: ваші думки, погляди, бажання, як пройшов ваш день, що ви хотіли поїсти – а тепер її все менше і менше хвилює те, що з вами відбувається. Вона стає менш залученою у ваше життя, і це часто є ознакою того, що її почуття змінилися. Людина проводить багато часу поза домом. Якщо вона не буває вдома або не надає такого значення тому, щоб бути поруч з вами, як раніше, це може свідчити про те, що вона розлюбила або в процесі. Якщо вона проводить багато часу поза домом, це може бути частково тому, що дім більше не здається їй щасливим місцем, і що вона не хоче перебувати з вами в одному просторі.

Змиритися з тим, що вас більше не кохають, дуже важко – але потрібно визнати реальність / Фото bristekjegor@freepik