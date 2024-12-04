Тривожні дзвіночки для стосунків: 5 ознак того, що вас більше не кохають
4 грудня 2024, 23:42Читать новость на русском
Небагато є складніших емоційно ситуацій, ніж за усвідомлення того, що людина, яку ви кохаєте, більше не відчуває до вас тих самих почуттів. Це може розбити серце.
І хоча змиритися з цим дуже важко – потрібно визнати реальність. А для цього треба знати кілька її ознак, пише 24 Канал із посиланням на GQ.
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Ось 5 індикаторів того, що стосунки добігають кінця
Отже, як дізнатися, що вас більше не кохають, а головне – чи ваше усвідомлення є обґрунтованим, чи це просто гра розуму? Ось 5 ознак, що часто є надійними індикаторами кінця стосунків.
- Людина перестає піклуватися про вас. Був час, коли вона хотіла знати про вас все: ваші думки, погляди, бажання, як пройшов ваш день, що ви хотіли поїсти – а тепер її все менше і менше хвилює те, що з вами відбувається. Вона стає менш залученою у ваше життя, і це часто є ознакою того, що її почуття змінилися.
- Людина проводить багато часу поза домом. Якщо вона не буває вдома або не надає такого значення тому, щоб бути поруч з вами, як раніше, це може свідчити про те, що вона розлюбила або в процесі. Якщо вона проводить багато часу поза домом, це може бути частково тому, що дім більше не здається їй щасливим місцем, і що вона не хоче перебувати з вами в одному просторі.
- Ви більше не займаєтеся сексом. Не можна ігнорувати цю ознаку того, що між вами щось змінилося. Попри нюанси (кожна пара індивідуальна, не кожна навіть займається сексом), відсутність сексу часто є показником того, що щось не так, тому що ви більше не виражаєте себе через фізичну близькість. Ваша пара більше не відчуває бажання фізичної та емоційної близькості, яку приносить секс, і це може означати, що вона розлюбила.
- Людина відгороджується від вас. Якщо вона надто критично ставиться до ваших дій або роздратована тим, що ви говорите чи робите (частіше, ніж зазвичай) – цілком ймовірно, що вона почала втрачати кохання. Особлива ознака – те, що колись здавалося їй у вас смішним, милим чи зворушливим, тепер дратує. Кохання може приховувати багато чого, а коли ця оболонка зникає, зникає і більша частина прихильності.
- Здається, що людина не сумує за вами. Якщо раніше ви були в постійному контакті, а тепер спілкуєтеся набагато рідше, або якщо ви помітили, що вона сумувала за вами набагато більше, наприклад у від'їзді, – вам слід бити на сполох. Це є чітким показником того, що щось важливе змінилося, і що людина більше не відчуває до вас тих самих почуттів.